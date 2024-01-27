 

Мнение: Россия будет Духовны!

27.01.2024, 4:15, Разное
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Хренассе! Это Девид Духовны, между прочим! Рекламный ролик 2021 года – менее года до того, как вся РФ полетела в тартарары. Вроде недавно было, а как-то даже странно смотреть… Да, это тот самый Духовны – бывший признанным в числе 50 “самых красивых мужчин мира” и звезда “Секретных материалов” (не знаю, мне всегда гораздо больше нравилась его напарница). Рекламирует российское пиво.

И самое смешное – кто режиссер ролика. Он – тоже урожденный американец, Майкл Локшин. И это он, взявший себе имя Михаил, снял недавнюю премьеру – фильм “Мастер и Маргарита”. Очень, говорят, антисоветский. В ближайшие дни пойду смотреть.

Источник: Размышления вольного социолога


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