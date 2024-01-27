Никаких красных ботинок и штанов с низкой посадкой: как носить в 2024 году антитрендовые наряды и при этом выглядеть модно

Каждый год дизайнеры балуют модниц самыми разнообразными предложениями на все вкусы и кошельки. Однако есть вещи на все времена, которые называют антитрендовыми, но которые по сути представляют собой вечный тренд. И они прекрасно подходят для того, чтобы немного отдохнуть от потока вирусных тенденций, одна за одной мелькающих в соцсетях, и походить в классических нарядах. Итак, игнорируем красные ботинки, гетры и джинсы с низкой посадкой и обращаемся к антитрендам, но при этом выглядим весьма актуально.

Старая добрая футболка

Старая добрая футболка – это основа основ любого гардероба. Ее можно носить и с джинсами, и с классическими брюками и юбками и при этом всегда выглядеть элегантно в повседневной обстановке без особых ухищрений. И хотя в нынешнем сезоне особенно актуальными будут топы и блузки с яркими принтами, они подходят далеко не для любых ситуаций. Поэтому одной из самых разумных инвестиций в 2024 году будут именно футболки.

Классические синие джинсы

Классические синие джинсы являются еще одним антитрендом, а точнее одеждой на все времена. Тогда как от сезона к сезону меняется мода на брюки из денима, предлагая то низкую, то высокую посадку, то узкий, то расклешенный вариант, то голубой, то черный, то коричневый цвет, классическая модель никуда не уходит.

Очевидно, в ней есть изюминка, которая делает любой наряд лучше, и ее по праву можно назвать идеальной. Прямые синие джинсы средней посадки визуально удлиняют фигуру, стройнят ее и могут быть использованы практически в любой ситуации. Лучше всего брюки из денима сочетаются с топом или джемпером.

Непрозрачные колготки

Несмотря на то что прозрачные колготки придают наряду элегантности и женственности, в холодную погоду лучше отдавать предпочтение практичным плотным коготкам и теплым гольфам и носочкам. И если их умело стилизовать, то можно самый простой наряд поднять на новый уровень. Например, надеть гольфы с облегающим платьем средней длины.

Длинное пальто

Время от времени на подиумах появляются укороченные модели пальто и курток, которые смотрятся стильно, игриво, внося разнообразие в повседневную жизнь. Однако, положа руку на сердце, нужно признать, что они сильно проигрывают длинным пальто в практичности.

Потому что в холодную погоду от них мало толка. Но еще и в том, что именно с моделями большой длины можно создать по-настоящему элегантные образы. И при этом не нужно заботиться о том, что надето снизу, что значительно ускоряет выбор наряда.

Длинное белое платье

Безусловно, всем нам хорошо знаком такой вневременной вариант, как маленькое черное платье, которое, как говорится, надевают и в пир, и в мир. Но при этом не стоит забывать и о белом длинном платье, которое также является палочкой-выручалочкой во многих ситуациях.

Его можно надевать как в дневное, так и в вечернее время, покоряя окружающих стилем “тихая роскошь”. В последнее время длинное белое платье стало еще одной вещью маст-хэв в гардеробе. В нем представительницы прекрасного пола чувствуют себя одновременно и комфортно, и уверенно.

Элегантная сумка

В 2024 году на острие моды будут сумки-тоут, максимально вместительные, с длинными ручками. Эксперты предвещают, что их можно будет увидеть повсюду. И тем не менее остается фактом, что многие знаменитости предпочитают создавать строгие элегантные образы с небольшими структурированными сумками с короткими ручками.

При этом к некоторым моделям прилагаются съемные цепочки, чтобы представительницы прекрасного пола при желании могли в любой момент придать сумке большую функциональность, перекинув ее через плечо.

Этот богатый цвет бордо

По мнению модных обозревателей, одним из самых недооцененных цветов является бордо. Такой его оттенок, как deep merlot – глубокий винный, включающий в багряные и коричневые нотки, они называют богатым, чтобы подчеркнуть, насколько дорого выглядят наряды, выполненные в этом цвете. Это может быть как тотал-лук, так и отдельные вкрапления бордового.

Стилисты настоятельно рекомендуют делать инвестиции в одежду цвета мерло, потому что, в отличие от розового и ярко-красного, которые еще недавно были на пике моды и уже теряют свою актуальность, он остается с нами на протяжении многих сезонов.