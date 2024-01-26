MIT: технология печати жидким алюминием оказалась в 10 раз быстрее аналогов

Инженеры из Массачусетского технологического института разработали уникальную технологию 3D-печати, использующую расплавленный алюминий. Эта новая методика обещает революцию в процессе создания металлических конструкций, позволяя производить металлокаркасы в считанные минуты.

Суть технологии заключается в нанесении жидкого алюминия на основу из мельчайших стеклянных шариков. При этом алюминий быстро застывает, приобретая объемную структуру. Инженеры разработали специальную машину, способную плавить алюминий при температуре 700°C, удерживать расплавленный металл и направлять его через сопло с высокой скоростью. Благодаря этой технологии, даже крупногабаритные детали могут быть напечатаны всего за несколько секунд.

Исследователи утверждают, что LMP в десять раз быстрее, чем другие методы 3D-печати металла, а их процедура плавления оказалась более эффективной по сравнению с альтернативными методами.

Однако следует отметить, что за всю свою скорость и масштабность LMP имеет недостаток в виде более низкого разрешения готовых деталей. Тем не менее, этот метод может быть применен для производства элементов конструкций и быстрого создания пробных прототипов с использованием переработанного сырья или металлолома.

В рамках эксперимента исследователи MIT смогли напечатать каркасы столов и стульев из алюминия. Получившиеся изделия оказались достаточно прочными, чтобы выдержать фрезеровку и другие процессы обработки.

Новая технология 3D-печати алюминия может иметь широкий спектр применения, от производства мебели до создания промышленных деталей, что делает ее потенциально важным открытием в области современной инженерии и производства.