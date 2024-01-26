Болельщики из Рыбинска расстроились из-за результатов ярославского «Локомотива» в игре с «Сочи» ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Болельщики из Рыбинска расстроились из-за результатов ярославского «Локомотива» в игре с «Сочи»

26.01.2024, 14:50, Новости
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Недавно «Локомотив» из Ярославля провёл очередной домашний матч против аутсайдера чемпионата, ХК «Сочи» и неожиданно потерпел поражение.

Изначально аналитики БК Зенит давали коэффициент 1.55 на успех ярославцев. Для более успешной ставки новых бетторам предлагали фрибет БК Зенит с портала Бетонмобайл. Однако прогнозы аналитиков не оправдались — «Локомотив» неожиданно проиграл.

В этом матче в состав «Локомотива» вернулся Даниил Тесанов, заменивший Сергея Андронова. Главный тренер Игорь Никитин выбрал стартовым голкипером Ивана Бочарова, а в заявку вошел новичок Алексей Мельничук, перебравшийся в команду из Нижнего Новгорода. Тем временем начало матча было достаточно активным со стороны ярославцев. Но уже на седьмой минуте первого периода произошла ошибка, и команда из Сочи вышла вперёд — 0:1. Весь период «железнодорожники» настойчиво атаковали ворота, но не смогли сравнять счёт. В конце второго периода гости забросили второй гол.

Тем не менее, в этот вечер на «Арене-2000» произошёл дебют — вратарскую форму на третьем периоде примерил Алексей Мельничук. Уже через четырнадцать секунд он сделал отличный сейв, но ярославцам удалось забросить гол только за семнадцать секунд до окончания матча. Но времени на спасение не хватило. Итог — 1:2, второе поражение «Локомотива» от «Сочи» в сезоне. Однако это позволило команде из южного города покинуть последнее место в турнирной таблице чемпионата.

Тем временем главный тренер Игорь Никитин, не желая выделять виновных, отметил, что его подопечные пока что не могут сопоставить желания с возможностями команды.

Интересно, что Континентальная хоккейная лига недавно представила обновленный рейтинг Индекса силы, отражающий результаты прошедшей недели соревнований. Лидером данного списка оказалась команда магнитогорского “Металлурга”, доминирующая в Восточной конференции. На втором месте расположился “Локомотив” из Ярославля, поднявшийся на две позиции за последнюю неделю. Отмечается, что команда под руководством Игоря Никитина находится в победной серии, продолжающейся три матча.

Важно отметить, что Индекс силы представляет собой математический рейтинг, основанный на текущих показателях текущего сезона. В начале регулярного чемпионата все команды стартуют с одинаковым количеством баллов. За победу в основное время команда вычитает 25% баллов у соперника, а в случае победы в овертайме или серии бросков – лишь 12,5%. Таким образом, Индекс силы отображает, какие команды демонстрируют положительную динамику, справляются с фаворитами и удерживают долгие серии побед.




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