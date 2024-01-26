Мнение: О фото с места катастрофы… Лучше бы не видеть?

А где фото с места катастрофы, — кричали они. Общественность волнуется и ждёт! Почему #Россия их никак не опубликует, хотя пошёл уже третий день с того момента, как это произошло? Уж не собирает ли она трупы бомжей со всех окрестных моргов, чтобы обрядив их в зековские робы, выдать за те самые тела?

Так могут рассуждать лишь идиоты, жившие в благостном неведении относительно того, как выглядят настоящие места авиакатастроф. А не те, что показывают в отцензурированных фильмах «National Geographic».

Вы точно уверены, что хотите видеть это?

В реальной жизни всё ужасно. Когда груды упавшего с неба металла, когда-то бывшего большим самолётом, врезаются в земную твердь, а в топливных баках взрываются и затем загораются тонны авиакеросина, нет зрелища страшнее. А после пожара всё ещё хуже. Человеческая плоть не выдерживает столкновения с такой ужасающей реальностью. Она буквально разрывается на куски.

И следователи потом ещё долго собирают по огромной территории мелкие фрагменты человеческих останков.

Лишь в редких случаях встречаются более-менее целые останки тех, кто ещё недавно были пассажирами воздушного судна.

Да, Следственный комитет России опубликовал новые фото и видео с места падения российского Ила. Ужасное зрелище. Но надеюсь, теперь часть вопросов у скептиков отпадёт.

А вот упоротым это ртов не заткнёт. И начнётся: «Это фотошоп! Нет, это муляжи. А-а-а, всё снято на “Мосфильме”» Плюс коронное — а ты докажь. Где генетическая экспертиза? Она же за пять минут делается, я сам в #кино видел.

Таким никогда ничего не докажешь: особый подвид идиотов, радующихся своей глухоте к аргументам. А вот у людей с неустойчивой психикой реакция на подобные снимки может быть разной. Вплоть до эпилептических припадков. И у родственников погибших — тоже.

Может, лучше — не публиковать?

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