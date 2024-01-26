Максим Орешкин поддержал продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами

Помощник президента РФ Максим Орешкин выразил свою поддержку предложению о продлении требования об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. Он отметил, что эта мера доказала свою эффективность, способствуя снижению волатильности на валютном рынке.

23 января первый вице-премьер Андрей Белоусов также поддержал инициативу продления этого требования, которое было введено в октябре и истекает 30 апреля. Он подчеркнул положительный эффект, который оно оказало на внутренний валютный рынок.

Банк России, однако, выразил отсутствие необходимости в продлении обязательной продажи валютной выручки. Несмотря на это, Минфин поддержал позицию господина Белоусова.

Требования об обязательной репатриации и продаже валютной выручки будут действовать до 30 апреля 2024 года для 43 групп компаний. Этот механизм предполагает, чтобы российские экспортеры зачисляли не менее 80% полученной валюты на счета в российских банках и продавали не менее 90% зачисленной выручки.

Президент РФ Владимир Путин также пообещал внести коррективы в механизм возвращения валютной выручки экспортерами, если возникнут какие-либо проблемы.