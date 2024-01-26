Игорь Стрелков попросил посадить его в одну камеру с Алексеем Навальным

Осуждённый за фейки о вооружённых силах РФ Игорь Стрелков в последнем слове просил суд определить местом отбытия его наказания ту же камеру, в которой содержится признанный иноагентом видеоблогер Алексей Навальный.

Стрелков заявил, что, несмотря на приговор, хочет «ещё раз послужить России».

Осужденный не уточнил, как именно он собирается оказать услугу своей стране, однако настаивает, что для этого ему необходимо оказаться в одной камере с Навальным. Ради этого Стрелков заявил о готовности смены общего режима на строгий или особый. В настоящее время суд пока не удовлетворил просьбу арестанта, сославшись на необходимости получить соответствующие разъяснения в компетентных органах, отвечающих за судьбу политзаключённых.

– Алексей, ты меня, конечно, прости, но ты враг России, а я – её патриот и солдат, – сказал Стрелков, обращаясь к Навальному. – Меня осудили несправедливо, но разве есть справедливость в мире? Вот я и думаю, что это несправедливо, что такой выкормыш Сороса и наймит Госдепартамента, как ты, живёт себе припеваючи в колонии. Я уверен, что если суд разрешит мне сесть в одну камеру с тобой, то мой поступок войдёт в историю, как деяния некоторых знаменитых испанцев.

—