 

Игорь Стрелков попросил посадить его в одну камеру с Алексеем Навальным

26.01.2024, 9:33, Разное
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Осуждённый за фейки о вооружённых силах РФ Игорь Стрелков в последнем слове просил суд определить местом отбытия его наказания ту же камеру, в которой содержится признанный иноагентом видеоблогер Алексей Навальный.

Война в УкраинеСтрелков заявил, что, несмотря на приговор, хочет «ещё раз послужить России».

Осужденный не уточнил, как именно он собирается оказать услугу своей стране, однако настаивает, что для этого ему необходимо оказаться в одной камере с Навальным. Ради этого Стрелков заявил о готовности смены общего режима на строгий или особый. В настоящее время суд пока не удовлетворил просьбу арестанта, сославшись на необходимости получить соответствующие разъяснения в компетентных органах, отвечающих за судьбу политзаключённых.

– Алексей, ты меня, конечно, прости, но ты враг России, а я – её патриот и солдат, – сказал Стрелков, обращаясь к Навальному. – Меня осудили несправедливо, но разве есть справедливость в мире? Вот я и думаю, что это несправедливо, что такой выкормыш Сороса и наймит Госдепартамента, как ты, живёт себе припеваючи в колонии. Я уверен, что если суд разрешит мне сесть в одну камеру с тобой, то мой поступок войдёт в историю, как деяния некоторых знаменитых испанцев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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