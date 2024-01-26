 

NASA: Ingenuity больше не поднимется в небо Марса из-за поломки несущего винта

26.01.2024, 9:22, Разное
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Робот-вертолет NASA Ingenuity больше не сможет подняться в небо Марса из-за серьезной поломки. Информация об этом появилась на официальном сайте космического агентства.

Глава космического агентства Билл Нельсон заявил: “Историческое путешествие Ingenuity, первого вертолета на другой планете, подошло к концу”.

Связь с Ingenuity потерялась во время его 72-го полета 18 января. Однако команде удалось восстановить ее, опираясь на данные о его последнем местоположении, полученные от колесного марсохода Perseverance.

Изображения с камер вертолета показали, что у него сломана одна или несколько лопастей винта, что, возможно, произошло при посадке.

Ingenuity и Perseverance прибыли на Марс в 2021 году. Первоначально вертолет был разработан для выполнения всего пяти полетов, а его миссия должна была продолжаться на протяжении 30 дней. Однако, за время пребывания на красной планете, дрон совершил почти в 15 раз больше полетов, чем ожидалось, и преодолел в общей сложности 17,7 километра, проведя в воздухе 129 минут.

В будущем NASA планирует отправить на Марс еще две машины, аналогичные Ingenuity.


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