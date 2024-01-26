Мнение: О ведре попкорна… Зачем Украина топит себя?

Вне всяких разумных сомнений, именно #Украина сбила в небе над Белгородом российский самолёт, перевозивший украинских пленных к месту очередного обмена. Погибли 74 человека. В том числе 65 украинцев, мыслями бывших уже дома, с родными. Это большая трагедия для нормальных людей в обеих странах.

Но не для киевских властей, которые продолжают изворачиваться и лгать. И тем самым лишь глубже «закапывают» себя.

Что ж, берём попкорн и наблюдаем за второй серией этого постыдного фарса.

Но сначала — небольшой «должок» по первой, чтобы окончательно закрыть ложь о том, что Ил-76 якобы взлетал из Белгорода. Вот карты ИКАО со схемами вылета и прибытия в международный аэропорт имени В.Г. Шухова.

Напомню, что Ил-76 упал в 5-6 км к северу от села Яблоново. И это место как раз лежит на трассе прибытия в аэропорт. Маршруты вылетов — в других секторах. Всё. Точка.

Теперь — к заявлениям киевских властей. Любо-дорого посмотреть, как они шаг за шагом, слово в слово повторяют все те ошибки, которые #Россия допустила в инциденте с малазийским «Боингом». И движутся намного дальше.

Украинский президент Владимир #Зеленский выдвинул требование международного расследования катастрофы Ил-76 под Белгородом. А с какой стати, если украинская сторона говорит, что никаких пленных солдат ВСУ на борту самолёта не было? Российское воздушное судно потерпело катастрофу в российском воздушном пространстве — это 100% внутреннее дело России. Ах, она выдвинула обвинения против Украины? Но вообще-то Москва много в чём обвиняла украинские власти и украинских военных. Однако ни разу, кроме трагедии в Еленовке, когда ВСУ шарахнули из «Химерса» по своим же пленным, Киев не требовал никаких международных расследований. А теперь — засуетился. С чего бы? Может, как раз потому, что украинские солдаты в количестве 65 чел. на порту сбитого самолёта всё же были, о чём украинские власти заранее проинформировала российская сторона?

Или вот, СБУ возбудила уголовное дело по статье о «нарушении законов и обычаев войны» в связи с падением российского военно-транспортного самолёта на российской территории. Интересно, какие именно «нарушения» там усмотрели? Ведь Киев утверждает, что на борту были не украинские солдаты, а иранские или российские ракеты. Между прочим, указанная статья как раз включает в себя в качестве одного из составов неправомерное обращение с военнопленными, повлекшее их гибель. То есть опять всё возвращается к тому, что сбитый Украиной Ил-76 перевозил именно украинских военнослужащих для последующего обмена. Так ведь это всё следует понимать?

Ну и отдельно доставляет «прокол» #США. Сначала заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель заявил, что Штаты «никоим образом не причастны» к падению российского Ил-76. А затем в Пентагоне сообщили, что ведомство «проверяет данные о том, что американское оружие использовалось для уничтожения российского самолёта, на борту которого находились украинские пленные». Так никоим образом не причастны или всё же — проверяем данные на возможную причастность к этому американских Patriot’ов и сопутствующих средств воздушной разведки и наведения?

Всё это по-русски называется — на воре и шапка горит. Относится и к Киеву, и к Вашингтону.

На этом вторая серия заканчивается. Интересно, что мы увидим в третьей?

А ведра попкорна хватит на весь этот «сериал»?

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