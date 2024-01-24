Гастроэнтеролог Феклистова объяснила, почему “чистка” печени – бессмысленная и опасная заблуждение

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Феклистова объясняет, почему попытки “чистить” печень могут быть опасными и бессмысленными. В интервью, она подчеркивает, что идея специальной очистки печени с использованием расторопши, масла, лимонного сока и подобных средств лишена смысла.

Феклистова утверждает, что печень нельзя “почистить” с помощью продуктов, как это утверждают некоторые популярные методики. Вместо этого, процесс детоксикации печени происходит в организме благодаря сложным биохимическим реакциям, и он не зависит от внешних факторов, таких как диета или прием определенных продуктов.

Гастроэнтеролог подчеркивает, что печень – это химическая лаборатория, участвующая во множестве биологических процессов. Здоровая печень обладает значительным потенциалом к самовосстановлению и очищению от вредных веществ. Этот процесс нарушается только в случае серьезных патологий, таких как цирроз.

Феклистова советует, что вместо попыток “чистить” печень, важно поддерживать здоровый образ жизни, следить за питанием, контролировать вес, заниматься физической активностью и избегать вредных привычек. Она предупреждает, что попытки “чистки” печени могут ухудшить ее состояние и привести к рискованным процедурам или использованию токсичных пищевых добавок.