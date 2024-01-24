Рупор кремлевской пропаганды: Госдума приняла в первом чтении закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

В Госдуме в первом чтении приняты поправки к закону о фейках о ВС РФ, которые предусматривают конфискацию имущества распространителей фейков.

В первую очередь этой дубинкой будут бить по голове тех персонажей, кто сидит за рубежом и поливает грязью армию и страну, при этом имея активы и недвижимость в России. В рамках принимаемых поправок, лафа у таких персонажей заканчивается.

Впрочем, рядовых распространителей фейков о ВС РФ это тоже касается. Могут прийти приставы и отобрать боевой диван.

С интересом жду начала правоприменительной практики – там столько чудесных кандидатов-пробников есть для обновленного закона.

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