Обозначены два ранних симптома рака легких

Как сообщает издание British Journal of General Practice, в результате исследования, проведенного британскими учеными, были установлены основные признаки рака легких, выступающего в качестве лидера по летальным исходам от онкологии, в связи с чем выявление ранних симптомов может значительно повысить степень эффективности лечения.

В ходе исследования, в котором было задействовано 28 тысяч пациентов с раком легких, средний возраст которых превышал отметку в 72 года, было установлено, что в качестве двух основных признаков рака легких выступают кашель и одышка.

Кроме того, сигнализировать о развитии данного заболевания могут слабость, апатия, потеря аппетита и сонливость, в связи с чем, как подчеркнули британские ученые, обозначенные симптомы нельзя игнорировать.