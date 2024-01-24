Закон Гей-Люссака перестанет действовать на территории России с 1 февраля

Очередная победа на фронте борьбы с экстремистской идеологией движения ЛГБТ: с 1 февраля Госдума запретила действие закона Гей-Люссака на всей территории Российской Федерации.

Вопрос о том, как будут вести себя температура и объём в изобарном процессе, законодатели намерены решить в ближайшем будущем.

Как объяснил член комиссии Госдумы по делам образования, депутат от «Справедливой России» Аркадий Лысенко, экстремистский «закон» Гей-Люссака был завезён в Россию из Франции во время нашествия Наполеона. При Николае I и Александре III за его упоминание можно было отправиться на каторгу, однако в 1905 году репрессивные меры сначала ослабили, а в советский период и вовсе сняли.

Ленин писал в 1918 году Бухарину: «для полной победы над традиционалистской патриархальной семьёй мы не должны чураться никаких средств, включая столь откровенно сатанинские, как физический закон французского содомита и каннибала Жозефа Луи Гей-Люссака». Если ранее зависимость между давлением и температурой газа в изобарном процессе определялась именно этим законом, то после его запрета перед депутатами встанет задача определить новый тип зависимости.

– Помимо пропорциональной зависимости существует немало других – обратная, квадратичная, кубическая и так далее, – говорит Аркадий Лысенко. – Почему мы должны вслед за западным нарративом слепо считать, что там прямая зависимость? У нас в России проводились независимые проверки этого так называемого «закона»? Я думаю, что его в головы наших школьников внедрили соросовские пропагандисты и их идеологические предшественники, чтобы совратить их на путь содомии. Россия прекрасно проживёт и без таких ангажированных законов.

—