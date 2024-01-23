Учёные доказали влияние овсяной каши на внешний вид женщин

Учёные из Университета Манчестера завершили генетическое исследование, целью которого было изучение влияния различных факторов на женское лицо. В ходе многочисленных экспериментов генетики выяснили, что наиболее сильно на облик дам воздействует их рацион – в особенности кру́пы.

Фокус-группа, состоявшая из 50 британок с продолговатой формой лица и длинным носом, в полном составе ежедневно употребляет в пищу овсяную кашу или хлопья, в то же время вторая группа не питается кашами и у всех – иная форма лица и носа. Полученные данные побудили учёных сравнить ДНК любительниц овсянки с лошадиными.

«У любительниц овсянки и лошадей действительно много общих генов. Очевидно, заметно влияние этой культуры на внешний вид. Как вы могли заметить, что у нас в Британии женщин с продолговатой формой лица и длинным носом значительно больше, чем в других странах мира, а в Азии или Африке таких людей вообще не встретишь, как и овсянку», – рассказал старший научный сотрудник Майкл Найт.

В ближайшие время британские учёные намерены изучить влияние виски на внешний вид мужчин.

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