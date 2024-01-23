 

Запуск разработки «Ведьмак 4» от CD Projekt RED намечен на 2024 год

23.01.2024, 11:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Адам Бадовски выразил надежду, что к середине года над проектом будет работать около 400 человек. Следующая игра в серии «Ведьмак» временно обозначена как Polaris. По данным Reuters, Polaris представляет собой не просто «Ведьмак 4», а амбициозный проект, который в итоге станет новой трилогией игр во вселенной «Ведьмака».

Несмотря на то, что CD Projekt RED пока не объявила официальной даты релиза первой части Polaris, аналитики ожидают, что она увидит свет в 2026 или 2027 году. Reuters также отмечает, что до этого момента студия вероятно не выпустит других крупных проектов.

«Ведьмак» – это популярная серия видеоигр, основанная на фэнтези-романах Анджея Сапковского. Первая часть игры была выпущена в 2007 году, а с тех пор CD Projekt RED выпустила еще две части, общий тираж которых составляет более 75 миллионов копий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Бескорыстная, благородная помощь великого государства кубинскому народу

23.01 / Излишки жира в организме влияют на появление рака органов ЖКТ

23.01 / Однополую езду вдвоём на самокате приравняют к пропаганде ЛГБТ

23.01 / Выполнение мировых обязательств по внедрению ВИЭ будет зависеть от Китая

23.01 / Автоматический анализ изображений под микроскопом стал проще

23.01 / Онколог рассказал, каким раком чаще всего болеют женщины

23.01 / Мнение: О бунте мигрантов… Ну, началось?

23.01 / Загадка гигантских человеческих костей, найденных во Франции

23.01 / Мнение: О мриях Украины… И Кемску волость тоже «вернуть»?

23.01 / Военные США разрабатывают летательные аппараты, используя инопланетные технологии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика