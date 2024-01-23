Запуск разработки «Ведьмак 4» от CD Projekt RED намечен на 2024 год

Адам Бадовски выразил надежду, что к середине года над проектом будет работать около 400 человек. Следующая игра в серии «Ведьмак» временно обозначена как Polaris. По данным Reuters, Polaris представляет собой не просто «Ведьмак 4», а амбициозный проект, который в итоге станет новой трилогией игр во вселенной «Ведьмака».

Несмотря на то, что CD Projekt RED пока не объявила официальной даты релиза первой части Polaris, аналитики ожидают, что она увидит свет в 2026 или 2027 году. Reuters также отмечает, что до этого момента студия вероятно не выпустит других крупных проектов.

«Ведьмак» – это популярная серия видеоигр, основанная на фэнтези-романах Анджея Сапковского. Первая часть игры была выпущена в 2007 году, а с тех пор CD Projekt RED выпустила еще две части, общий тираж которых составляет более 75 миллионов копий.