 

Автоматический анализ изображений под микроскопом стал проще

23.01.2024, 9:05, Разное
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Институт интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета (НГУ) разработал и представил бесплатные онлайн-сервисы, основанные на искусственном интеллекте iOk, для автоматического анализа и описания изображений, полученных с помощью микроскопов. Эта платформа создана с целью освободить ученых от монотонных задач, связанных с ручной обработкой изображений. Информацию об этом предоставила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Задача характеризации изображений, полученных с микроскопа, регулярно стоит перед учеными. Они должны определить такие параметры, как средний размер объектов или их количество. Ранее для выполнения этих задач ученым приходилось вручную проводить множество манипуляций, что занимало значительное количество времени и усилий. Об этом пояснил заведующий лабораторией глубокого машинного обучения в физических методах Института интеллектуальной робототехники НГУ, Андрей Матвеев.

Платформа iOk представляет собой набор из трех онлайн-сервисов, использующих искусственный интеллект для анализа изображений. Эти сервисы называются No Code ML, DLgram и ParticlesNN. Первые два доступны в виде ботов в мессенджере Telegram, а третий – веб-сервис. Все эти программы основаны на нейросети Cascade Mask-RCNN, которая обучена на 5 тысячах объектов.

Важным преимуществом сервисов НГУ является их способность работать с разными типами изображений, включая снимки с электронных микроскопов, цифровых камер (включая смартфоны) и видеозаписи. Они способны распознавать различные объекты, такие как наночастицы, микроорганизмы и клетки, а также умеют отличать шумы и засветы на снимках, которые другие системы искусственного интеллекта ранее интерпретировали как отдельные объекты, что влияло на точность результатов.

Андрей Матвеев дополнил, что для удобства пользователей все сервисы объединены на одной платформе iOk, которую уже используют более 500 специалистов.


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