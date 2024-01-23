Выполнение мировых обязательств по внедрению ВИЭ будет зависеть от Китая

В 2023 году мировой объем мощностей возобновляемой энергии (ВИЭ), введенных в эксплуатацию, достиг рекордных 510 гигаватт, по данным отчета агентства “Renewables” МЭА. Несмотря на активное внедрение ВИЭ в Европе, США и Индии, цели, установленные по итогам конференции ООН по климату для утроения мощности возобновляемой энергетики к 2030 году, остаются недостижимыми. В большей степени выполнение обязательств будет зависеть от Китая, который в 2023 году ввел в эксплуатацию столько же солнечных батарей, сколько весь мир за 2022 год, но его успехи ранее сильно опирались на иностранные инвестиции, объем которых снижается.

Объем добавленных в 2023 году мощностей ВИЭ составил 510 гигаватт, что на 50% больше, чем в 2022 году, согласно докладу “Renewables”. В США, ЕС, Индии и Бразилии наблюдается значительный рост использования ВИЭ. Ожидается, что в ближайшие пять лет количество солнечных батарей и ветроэлектростанций в этих странах увеличится более чем вдвое. Этот рост объясняется различными факторами, такими как “климатические” документы в ЕС, закон о снижении инфляции в США, и привлекательность Индии и Бразилии для иностранных инвестиций.

Прогнозируется, что глобальная мощность ВИЭ вырастет до 7300 гигаватт в период с 2023 по 2028 годы, против примерно 3000 гигаватт к концу 2022 года. ВИЭ ожидается, станет крупнейшим источником электроэнергии уже к началу 2025 года, опережая уголь.

Прогнозируемые темпы внедрения “чистой” энергетики позволят увеличить мощность ВИЭ в 2,5 раза к 2030 году. На конференции ООН по климату (COP28) была установлена более амбициозная цель, предполагающая утроение мощностей. Для достижения этой цели необходимо устранить административные барьеры и бюрократические проблемы, а также ускорить процесс выдачи разрешений на строительство солнечных электростанций. Даже при выполнении этих рекомендаций, необходимо активное расширение солнечной энергетики в Китае.

Китай играет ключевую роль в росте мощностей ВИЭ, и его успехи объясняются снижением цен на солнечные батареи и их перепроизводством. Китай может достичь своих внутренних целей по ВИЭ уже в этом году, на шесть лет раньше, чем ожидалось. Однако для выполнения мировых обязательств, Китаю придется сохранять высокие темпы роста ВИЭ и в будущем.