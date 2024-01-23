Однополую езду вдвоём на самокате приравняют к пропаганде ЛГБТ

Госдума во втором чтении приняла поправки к закону о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Изменения затронут лиц одного пола, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности вдвоём.

За противоправные действия виновников накажут штрафом от 4 до 5 тысяч рублей.

– Скоро наступит весна, и по тротуарам наших городов начнут массово разъезжать самокатчики, некоторые из которых, как показал опыт прошлых лет, встают на один самокат вдвоём, а то и втроём, и ведут себя при этом крайне откровенно – не стесняясь, жмутся друг к другу. Одно дело, когда это делают парень с девушкой, но совсем другое – когда два парня. Пришло время положить этому конец, – объявил автор законопроекта, депутат Виталий Милонов.

Несмотря на то, что езда вдвоём на самокате уже сейчас наказывается штрафом 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ), нарушители одного пола будут дополнительно оштрафованы ещё и за пропаганду ЛГБТ.

Для более эффективного исполнения закона, администрация Москвы разместила тендер стоимостью 5 млрд рублей на установку «умных камер» с технологией распознавания лиц, которые смогут обнаруживать нарушителей. Источник в мэрии Москвы сообщил, что затраты на закупку должны окупиться за два года.

Действовать обновлённый закон начнёт с 1 марта 2024 года.

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