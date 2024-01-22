Корица помогает снизить уровень холестерина

Диетолог Джордан Хилл подтверждает, что корица – отличное средство для снижения холестерина. Высокий уровень холестерина может привести к избытку сахара в крови, но включение корицы в рацион может помочь уровням сахара и холестерина. Она содержит антиоксиданты и противовоспалительные вещества, такие как циннамальдегид и коричная кислота, катехины и процианидины, что делает ее полезной для тех, кто подвержен риску развития диабета.

Чтобы добавить корицу в рацион, можно использовать порошок и не превышать одну чайную ложку в день, добавляя ее в чай, кофе, йогурт, супы и тесто.

Кроме того, существуют и другие продукты и методы, которые помогают снизить уровень холестерина, включая чеснок. Несмотря на то, что некоторые исследования указывают на его пользу, стоит учитывать, что чеснок может влиять на свертываемость крови, поэтому его прием перед операциями или с препаратами, разжижающими кровь, следует ограничивать.

Клетчатка также может помочь снизить общий уровень холестерина и холестерина ЛПНП (плохого). Примерами пищевых добавок с клетчаткой являются псиллиум, метилцеллюлоза, пшеничный декстрин и поликарбофил кальция. При их приеме важно увеличивать дозу постепенно, чтобы избежать газов и спазмов, а также обеспечивать достаточное употребление жидкости.

Сывороточный белок, который можно получить из молочных продуктов или в виде добавки, также может снижать уровень холестерина, как ЛПНП, так и общий холестерин.

Помимо правильного питания и аэробных упражнений, практики разума и тела, такие как йога, Тай Чи и медитация, могут помочь контролировать уровень холестерина. Если эти меры не достаточно эффективны, то стоит обсудить с врачом возможность приема лекарств, снижающих уровень холестерина.