Скандалы: «Предательство» и да Винчи

Как российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев судится с Sotheby’s

Суд в США начал рассмотрение дела экс-владельца «Уралкалия» Рыболовлева к Sotheby’s из-за мошенничества. Бизнесмен называет действия аукционного дома «предательством», тот же считает, что миллиардер сам недосмотрел за деньгами.

В понедельник, 15 января, в Нью-Йорке началось разбирательство в рамках судебного процесса между российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым и британским аукционным домом Sotheby’s. Бывший владелец «Уралкалия» обвиняет аукционный дом в «предательстве» и настаивает, что его сотрудники помогали арт-дилеру Иву Бувье, который на протяжении десяти лет проводил сделки бизнесмена по приобретению предметов искусства и систематически завышал на них цены. Представители Sotheby’s считают, что Рыболовлев сам виноват в своих убытках.

Федеральный гражданский процесс продлится примерно до конца месяца, решение будут принимать присяжные из десяти человек. Как обращала внимание Financial Times, среди них медсестра, воспитательница детского сада и церковный органист.

РБК рассказывает, за сколько Рыболовлев покупал единственное полотно Леонардо да Винчи из частной коллекции, как аукционный дом Sotheby’s был посредником в сделках и почему бизнесмен доверился дилеру с уже подорванной репутацией, посчитав его «членом семьи».

История конфликта

Судебные разбирательства Дмитрия Рыболовлева с представителями арт-рынка начались в 2015 году. Первоначально его претензии были адресованы швейцарскому дилеру Иву Бувье — владельцу компании Natural Le Coultre, которая специализируется на логистике и сохранении арт-объектов. Тот, по словам Рыболовлева, регулярно завышал цены на приобретаемые бизнесменом произведения. В конфликте присутствует и личная составляющая: миллиардер считал арт-дилера не просто посредником в сделках, а личным агентом.

Один из самых обсуждаемых случаев был связан с полотном Леонардо да Винчи «Спаситель мира», датируемым 1500 годом. В 2013 году картину, которую годом ранее пытался приобрести Далласский музей искусств, сам Бувье купил за $83 млн. Но уже на следующий день дилер перепродал ее Рыболовлеву значительно дороже — за $127,5 млн. Такую наценку он объяснял необходимостью торговаться с неким «жестким клиентом». Однако из публичных источников известно, что до покупки «Спаситель мира» принадлежал консорциуму, в который входили нью-йоркские арт-торговцы Александр Пэриш и Роберт Саймон. На тот момент это было единственное полотно да Винчи, находившееся в частной коллекции. Примечательно, что свои траты предприниматель в итоге отбил со значимой прибылью: в 2017 году Рыболовлеву удалось продать «Спасителя мира» неизвестному покупателю на аукционе Christie’s (главный конкурент Sotheby’s) за беспрецедентные для классического искусства $450,3 млн.

В феврале 2015 года в адрес Бувье в юрисдикции Монако было выдвинуто обвинение в мошенничестве и соучастии в отмывании денег. Заявление было подано представителями Рыболовлева. В нем утверждалось, что Бувье на протяжении порядка десяти лет систематически завышал цены на приобретаемые миллиардером полотна. Всего в иске было перечислено 38 произведений искусства на сумму $2 млрд, а заявленная сумма убытков бизнесмена от махинаций арт-дилера составляла $1 млрд.

Через месяц после первого иска, в марте 2015 года, Рыболовлев подал в суд на Бувье уже в Сингапуре, где тот вел бизнес с 2008 года и за $100 млн построил собственное арт-хранилище. Требования бизнесмена включали в себя заморозку активов Бувье по всему миру. Суд их удовлетворил. Летом того же года аналогичное решение вынес и суд Гонконга, заморозив активы принадлежащей Бувье Mei Invest Limited. Впрочем, уже к осени 2015-го обе инстанции свое решение отменили.

Параллельно с этим претензии к Бувье возникли и у падчерицы художника Пабло Пикассо Катрин Ютин-Блей. Она заявила о краже 58 полотен из магазина в пригороде Парижа, которым управляла семейная компания Бувье Art Transit. Две из предположительно украденных работ дилер продал Рыболовлеву еще в 2013 году. В рамках разбирательств по этому делу бизнесмен даже передал картины общей стоимостью $30 млн французским властям, подчеркнув, что не знал об их происхождении и желает, чтобы «правда восторжествовала». Бувье, к слову, отрицал свою причастность к произошедшему.

Попытки начать уголовное дело против Бувье предпринимались и в Великобритании, однако там дело было заблокировано адвокатами арт-дилера. Всего в адрес Бувье по требованиям Рыболовлева было возбуждено девять исков в разных странах мира.

Впрочем, личные судебные разбирательства между Рыболовлевым и Бувье были завершены в 2023 году, после того как стороны достигли конфиденциального соглашения в Женеве.

Суд Рыболовлева и Sotheby’s

На аукционный дом Sotheby’s Рыболовлев подал в суд в октябре 2018 года. Сумма иска составила порядка $380 млн. В роли истцов выступают две зарегистрированные на Британских Виргинских островах компании — Accent Delight International Ltd и Xitrans Finance Ltd, через которые он приобретал произведения искусства. Бувье в число ответчиков по делу не входит, хотя и дает показания.

Рыболовлев утверждает, что более чем за десять лет сотрудничества он приобрел у Бувье 38 произведений искусства на общую сумму $2 млрд: по оценке отраслевого издания ArtInvestment, миллиардер вложил в арт-бизнес треть своего капитала. Sotheby’s участвовал в сделках Рыболовлева и Бувье, касающихся больше десятка произведений, в том числе работ Амедео Модильяни (сделка 2011 года, $95 млн), Густава Климта (2012 год, $183,8 млн), а также «Спасителя мира» да Винчи. Однако окружной судья США Джесси Фурман согласился рассматривать иски о мошенничестве в отношении только четырех работ, в том числе «Спасителя мира».

Бизнесмен считает, что Sotheby’s знал о мошеннической схеме Бувье с завышением цен на произведения искусства, «материально способствовал» произошедшему и «сознательно и намеренно сделал это возможным». Представители аукционного дома назвали эти обвинения безосновательными и просили отклонить иск, однако Федеральный суд США в Манхэттене все-таки завел дело.

В марте 2023 года Рыболовлев и Sotheby’s договорились попробовать урегулировать иск о мошенничестве мирным путем. Однако на этом дело не закончилось, разбирательство продолжилось уже в 2024 году.

Позиция Рыболовлева

В рамках разбирательства адвокаты Рыболовлева утверждают, что Sotheby’s руководствовался в своих действиях желанием угодить человеку, ставшему для аукционного дома важным клиентом, то есть Бувье. В частности, Sotheby’s получил комиссию в размере $3 млн от продажи «Спасителя мира» да Винчи. Организацией коммуникации между Рыболовлевым и Бувье в той сделке занимался специалист Sotheby’s Сэмюэл Валетт, который, как пишет New York Times, в марте 2013 года «перевез картину на внедорожнике через весь город из штаб-квартиры аукционного дома на Йорк-авеню в элитную квартиру с видом на Центральный парк», чтобы показать ее Рыболовлеву. Валетт, как отмечает издание, вел сделки и по трем другим спорным полотнам.

Именно участие Валетта в оценке произведений и их демонстрации Рыболовлев использует в качестве аргумента, подтверждающего причастность Sotheby’s к мошеннической схеме Бувье. Другой его аргумент — Sotheby’s представлял Рыболовлеву документ, отражающий страховую стоимость полотна да Винчи: ее бизнесмен также считает завышенной, обращая внимание на удаление из приложения к документу информации о стоимости покупки полотна самим Бувье.

Дэниел Корнштейн, адвокат Рыболовлева, назвал участие Sotheby’s в продаже оспариваемых работ «предательством» и обвинил представителя аукционного дома, сотрудничавшего с Бувье, в содействии «разграблению» путем использования репутации Sotheby’s, чтобы повысить доверие к дилеру.

Сам Рыболовлев, давая показания в суде, отметил, что начал доверять Бувье, поскольку тот практически стал «членом его семьи». Когда схема вскрылась, он воспринял ее как «предательство» со стороны человека, которого считал другом и впустил в свое ближайшее окружение, даже пригласив присоединиться к небольшому празднованию своего дня рождения на Гавайях, писала The New York Times. «Я был в состоянии шока после разоблачения, — цитировало издание выступление Рыболовлева на заседании суда. — Мой друг даже подумал, что у меня сердечный приступ, потому что я совсем побледнел».

«Я не тот человек, который легко доверяет, но когда человек похож на члена твоей семьи, наступает момент, когда ты начинаешь полностью и безоговорочно доверять», — приводило слова Рыболовлева на суде агентство Associated Press, отмечая, что на этом моменте он заплакал.

«Мы полностью доверяли Бувье и доверяли Sotheby’s. Мы даже представить себе не могли, что Sotheby’s может участвовать в чем-то подобном. Когда крупнейшая компания с такой репутацией совершает такие действия, это невероятно усложняет жизнь таким клиентам, как я… Важно понять, что происходит. Важно, чтобы арт-рынок был более прозрачным», — отметил бизнесмен. Выстроенную Бувье и Sotheby’s схему Рыболовлев назвал «крупнейшим мошенничеством в истории искусства».

Позиция Sotheby’s

На обвинения Рыболовлева Валетт ответил, что его действия представляют собой «общепринятую практику и проявление вежливости со стороны специалистов». Более того, в суде он утверждал, что поначалу не знал, кто выступает конечным покупателем полотен.

Комментируя внесенные в страховые документы изменения и удаление информации о стоимости картины да Винчи при ее покупке самим Бувье, Валетт заявил, что это было сделано по личной просьбе арт-дилера, и Sotheby’s якобы пойдет на подобную уступку «для любого высококлассного клиента». В конечном счете итоговая страховая стоимость полотна, по словам Валетта, была одобрена другими экспертами Sotheby’s.

Пересмотр стоимости в сторону увеличения Валетт предпринимал и в случае со скульптурой Модильяни, которую Рыболовлев также купил у Бувье. В 2012 году консультант Sotheby’s утверждал, что она стоит €70–90 млн, но менее чем через сутки повысил «вилку» до €80–100 млн. Валетт в суде объяснил это позицией Бувье и его желанием конкретизировать расценки.

В целом же позиция Sotheby’s сводится к тому, что Рыболовлев сам виноват в том, что позволил Бувье завышать цены. Аукционный дом заявил, что просто содействовал дилеру в приобретении произведений искусства у частных продавцов. Юрист Sotheby’s Сара Шудофски отметила, что Рыболовлев не предпринял элементарных шагов для защиты своих интересов при покупке произведений искусства. «У него есть веские основания злиться на себя за то, что с ним случилось», — заявила она в суде.

Ключевой составляющей этого разбирательства является тот факт, что речь идет не об аукционных торгах, а о прямых продажах, утверждает владелец платформы Bidspirit Александр Киселевский. Sotheby’s выступает лишь одним звеном в цепочке коммуникации между дилером и покупателем. «Доказательству должен подлежать факт существования предварительной договоренности между Sotheby’s и Бувье о том, что именно Рыболовлеву эти произведения искусства будут продаваться по завышенной цене», — объясняет Киселевский.

Комментируя решение Рыболовлева отстаивать свои интересы через суд, Киселевский напомнил, что из личного иска к Бувье у бизнесмена «ничего не вышло». «Скорее всего, он просто эмоционально обижен на ситуацию и считает, что он доверял своим партнерам, а те его обманули, — предполагает глава Bidspirit. — Хотя в истории со «Спасителем мира» он в конечном счете только выиграл. Нужно понимать, что на шедевры и уникальные предметы нет рыночной цены. Стоимость может формироваться в зависимости от страсти и желания обладать этим предметом».

Евгения Стогова

Оригинал материала: “РБК”