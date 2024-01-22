 

Установлена связь между сном и качеством питания

22.01.2024, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание ScienceAlert, степень качества сна находится в прямой зависимости от рациона питания, что показали результаты исследования, проведенного американскими диетологами, представляющими Мичиганский университет.

В ходе эксперимента, продолжавшегося в течение пяти лет, было доказано, что плохой сон, бессонница и апноэ могут возникать из-за неправильных пищевых привычек, в то время как включение в рацион фруктов, овощей, бобовых и продуктов, относящихся к категории цельнозерновых, способствует улучшению качества сна и его продолжительности.

Диетологи советуют людям, испытывающим проблемы со сном, минимизировать потребление жирной пищи, фастфуда и рафинированных углеводов, сместив фокус внимания в сторону молочных продуктов, киви, вишни, клубники и черники.    


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / В США создали миниатюрного робота, способного ходить по воде

22.01 / Носим тренч с вертикальными линиями и квадратными мотивами: модные советы для миниатюрных девушек

22.01 / Мнение: Глава Башкортостана сыграл Ва-банк?

22.01 / Корица помогает снизить уровень холестерина

22.01 / Скандалы: «Предательство» и да Винчи

22.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Всплывшие французы

22.01 / Генерал-губернатора Белорусского княжества отправили в отставку из-за низкого урожая бананов

22.01 / В Госдуме представили законопроект о приоритетной уплате налогов при банкротстве компаний

22.01 / В РФ появился международный маркетплейс по продаже автомобилей CarClick

22.01 / Сложный, но самый модный цвет сезона 2024: как и с чем сочетать коричневое пальто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика