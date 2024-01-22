Установлена связь между сном и качеством питания

Как сообщает издание ScienceAlert, степень качества сна находится в прямой зависимости от рациона питания, что показали результаты исследования, проведенного американскими диетологами, представляющими Мичиганский университет.

В ходе эксперимента, продолжавшегося в течение пяти лет, было доказано, что плохой сон, бессонница и апноэ могут возникать из-за неправильных пищевых привычек, в то время как включение в рацион фруктов, овощей, бобовых и продуктов, относящихся к категории цельнозерновых, способствует улучшению качества сна и его продолжительности.

Диетологи советуют людям, испытывающим проблемы со сном, минимизировать потребление жирной пищи, фастфуда и рафинированных углеводов, сместив фокус внимания в сторону молочных продуктов, киви, вишни, клубники и черники.