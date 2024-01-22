Генерал-губернатора Белорусского княжества отправили в отставку из-за низкого урожая бананов

Генерал-губернатор Александр Тараканов государевым указом отстранён от должности главы Белорусского княжества в связи с утратой доверия, сообщает «Русский телеграф». Причиной такого решения императора стали слишком низкие показатели урожайности в регионе – к примеру, в два раза ниже планового оказалась собираемость бананов.

Князь Тараканов признал свою вину, но лишь частично: «Виноват, но не так виноват: меня обнесли враги».

Он добавил, что Белорусское княжество – один из наиболее пострадавших регионов империи от глобального потепления. В связи с этим большинство плодов погибают от жары, мухи цеце и других насекомых.

«Я уже неоднократно предлагал перенести основные банановые плантации империи в Чухонский край – там летом не выше 35 градусов Менделеева и много осадков», – подчеркнул отставленный государев муж.

Император пожурил князя и перевёл его на Таймыр.

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