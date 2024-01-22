 

В РФ появился международный маркетплейс по продаже автомобилей CarClick

22.01.2024, 10:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В РФ появилась уникальная возможность купить автомобиль без переплат и лишних комиссий. На первой международной платформе CarClick по купле-продаже авто представлены машины всевозможных марок, комплектаций и стоимости от сотен дилеров. 

Стартовали продажи на международном автомобильном маркетплейсе CarClick. Он изменил сферу торговли машинами, сделав её лёгкой, неутомительной и без риска. Как сообщает tvoe-avto.com, маркетплейс гарантирует безопасность сделки, а все операции проводятся в рублях. Кроме того, эксперты CarClick помогают клиентам в выборе транспортного средства, а также предоставляют необходимую информацию об автомобилях:

  • технические характеристики; 
  • техническое состояние; 
  • доступные опции.

Российский автомобильный рынок сегодня переживает новый виток развития. Автостат сообщил о продаже более миллиона новых легковых автомобилей за 2023 год. Это на 70% выше показателей предыдущего года. С международным маркетплейсом CarClick появилась возможность покупки автомобиля мечты за рубежом. Здесь предлагаются как новые авто, так и бывшие в употреблении. Совершить сделку можно онлайн на платформе или с помощью приложения на смартфоне.

Маркетплейс CarClick гарантирует безопасность и прозрачность сделки, обеспечивая оптимальные условия логистики и таможенного оформления. Клиент может выбрать минимальные цены и сроки заключения сделки. Автомобиль страхуется на время доставки. Спецслужба маркетплейса строго отбирает продавцов, чтобы убедиться в надёжности, профессионализме и качестве предлагаемых автомобилей.

Платформа привлекает и инвесторов. Они могут увеличить доход, покупая автомобиль за рубежом по себестоимости с последующей продажей в РФ с наценкой. Независимо от того, ищете ли вы иностранный эксклюзивный автомобиль или же хотите продать свой, маркетплейс CarClick является идеальным местом для успешных торгов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Сложный, но самый модный цвет сезона 2024: как и с чем сочетать коричневое пальто

22.01 / Банк России зафиксировал рекордное падение профицита текущего счета платежного баланса в декабре

22.01 / Историк: «Сало изобрели в Великом Новгороде, а на Украину его завезли в XVIII веке по приказу Екатерины II»

22.01 / Эксперт развеял миф о зарядке смартфона

22.01 / GS Group: Доля параллельного импорта в поставках ноутбуков и планшетов в Россию уменьшилась

22.01 / Доктор назвала признаки нехватки гормонов щитовидной железы

22.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Иранские прокси атакуют американские базы в Сирии

22.01 / НЛО или что-то другое?

22.01 / Мнение: О мегазраде… Что делать с украинцами пото́м?

22.01 / Мнение: Жажда крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика