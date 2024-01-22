В РФ появился международный маркетплейс по продаже автомобилей CarClick

В РФ появилась уникальная возможность купить автомобиль без переплат и лишних комиссий. На первой международной платформе CarClick по купле-продаже авто представлены машины всевозможных марок, комплектаций и стоимости от сотен дилеров.

Стартовали продажи на международном автомобильном маркетплейсе CarClick. Он изменил сферу торговли машинами, сделав её лёгкой, неутомительной и без риска. Как сообщает tvoe-avto.com, маркетплейс гарантирует безопасность сделки, а все операции проводятся в рублях. Кроме того, эксперты CarClick помогают клиентам в выборе транспортного средства, а также предоставляют необходимую информацию об автомобилях:

технические характеристики;

техническое состояние;

доступные опции.

Российский автомобильный рынок сегодня переживает новый виток развития. Автостат сообщил о продаже более миллиона новых легковых автомобилей за 2023 год. Это на 70% выше показателей предыдущего года. С международным маркетплейсом CarClick появилась возможность покупки автомобиля мечты за рубежом. Здесь предлагаются как новые авто, так и бывшие в употреблении. Совершить сделку можно онлайн на платформе или с помощью приложения на смартфоне.

Маркетплейс CarClick гарантирует безопасность и прозрачность сделки, обеспечивая оптимальные условия логистики и таможенного оформления. Клиент может выбрать минимальные цены и сроки заключения сделки. Автомобиль страхуется на время доставки. Спецслужба маркетплейса строго отбирает продавцов, чтобы убедиться в надёжности, профессионализме и качестве предлагаемых автомобилей.

Платформа привлекает и инвесторов. Они могут увеличить доход, покупая автомобиль за рубежом по себестоимости с последующей продажей в РФ с наценкой. Независимо от того, ищете ли вы иностранный эксклюзивный автомобиль или же хотите продать свой, маркетплейс CarClick является идеальным местом для успешных торгов.