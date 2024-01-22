Историк: «Сало изобрели в Великом Новгороде, а на Украину его завезли в XVIII веке по приказу Екатерины II»

Институт истории РАН в Санкт-Петербурге опроверг очередной миф о якобы украинском происхождении ещё одного популярного продукта – свиного сала.

Вопреки расхожему стереотипу, на территории современной Украины он появился в 1791 году по указу императрицы Екатерины II.

Профессор Иван Евстигнеев утверждает: к настоящему времени найдено свыше 200 берестяных грамот, в которых упоминается сало в качестве любимого блюда новгородцев – самые ранние при этом датируются IX веком и относятся к эпохе до крещения Руси. Персидские и арабские купцы, также упоминавшие о нём в своих записях, называли его не иначе, как «северным лакомством» и «новгородской радостью». При этом известно, что в 1112 году в Багдаде произошёл громкий судебный процесс против купцов, которые во время путешествия в Новгород ели свиное сало, запрещённое нормами ислама, и были за это побиты камнями. Однако ни одного документа, свидетельствовавшего о том, что сало было известно южнее Среднерусской равнины, не существует.

Сохранился, однако, указ Екатерины II, которая впервые попробовала сало в Санкт-Петербурге в 1787 году. В нём императрица написала: «Для удовольствия наших подданных и к их превеликой пользе велю распространить сие лакомство на наши южные владения, включая Малороссию, Запорожье, Львовщину и Буковину». Указ императрицы был исполнен спустя 4 года: известно, что в Одессе и в Киеве проходили ярмарки, на которых малороссам бесплатно раздавали сало. Лакомство прижилось на Украине не сразу: во время правления Павла I в этих землях несколько раз вспыхивали «свиные бунты», участники которых требовали перестать «травить нас северной гадостью». Однако уже ко времени правления Николая I сало в Малороссии прижилось, а живший тогда Николай Гоголь, называвший его «традиционно малороссийским блюдом», создал миф о якобы украинском происхождении сала.

В ближайшее время Россия подготовит иски в ЮНЕСКО с требованием перестать употреблять название «украинское» по отношению к этому продукту. В качестве альтернативы предлагаются такие варианты, как «великоросское сало» и «новгородское сало».

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