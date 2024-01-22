Мнение: Жажда крови

Вообще вся эта «история с котом» задает тяжелую задачку для наблюдателя за кровавым всероссийским карнавалом. С одной стороны, эта толпа разнузданных «любителей животных», орущая второй день «Распни!!» в адрес всего лишь тетки-проводницы, проявившей «неслыханную жестокость» по отношению к котейке – производит, безусловно, впечатление невыносимой пошлости и безумия. Это ведь всё – в стране, которая два года ведет кровавую «СВО» из всех видов оружия, кроме разве что ядерного. Сколько людей погибло, сколько лишилось крова над головой – в Мариуполе, Херсоне, Бахмуте, той же Авдеевке… Да что там людей – сколько КОТОВ…! Снаряды, прилетающие в квартиры – они ведь не только людей, они и КОТОВ убивают. Осколки, летающие вдоль улиц, задевают котов ТОЖЕ. Взрывные волны контузят, впечатывают в стены зданий, отрывают не только руки и ноги у людей, но и ЛАПЫ бедным несчастным животным!

Где, спрашивается, при этом неистовые ЗООЗАЩИТНИКИ? У них ведь была масса возможностей проявить свою беззаветную любовь к братьям нашим меньшим. Тем более, что котам (да и собакам) вообще невдомек, почему две гаубицы стреляют друг в друга, а тем более – чем они, звери, перед ними виноваты, и почему они должны при этом лишаться лап и голов, всего лишь в виде collateral damage (то есть ни за что).

Или на погибающих на Украине котов и кошек всем в невероятно жалостливой РФ было наплевать, потому что это коты украинские?! Но, извините: у котов, насколько я знаю, нет национальности. Коты – везде просто коты.

Но это – с одной стороны. А с другой – может быть, не стоит кривиться, когда видишь хоть тоненький, но хоть какой-то ручеек какого-никакого человеческого чувства в нашей РФ – среди безраздельно царящего НБС? Не стоит плевать в этот источник пусть не человеческого, но хотя бы кошачьего участия? Вон ведь, пишут – на поиски кота в 30-градусный мороз вышло то ли двести, то ли триста человек. Ночью! Местные жители! На машинах, говорят, приезжали – из отдаленных мест. Ходили там цепью, кричали «Твикс!» и «Кис-кис-кис!» Так хотели спасти несчастного. Но не успели; не мороз, а… собаки помешали. Они нашли котейку раньше людей – и основательно погрызли. Собакам чуждо милосердие – во всяком случае, по отношению к кошкам.

Да, поиски – это было трогательно.

Но одновременно другие «зоозащитники» не только подписывали «петицию» об увольнении проводницы и возбуждении против нее уголовного дела – но и заодно выложили в сеть ее фотографию, адрес и телефон. А самые «добрые» из них – предлагают вообще выбросить ее, как она «убиенного ею кота», из вагона. На полном ходу. Типа, замерзшая кровь съеденного собаками кота стучит им в сердце и требует мести. На самом деле, что очевидно, они просто нашли повод выпустить наружу свою неутолимую жажду убийства.

Даже тонкая струйка эмпатии в отношении хоть какого-то живого существа, невесть как пробившаяся сквозь плотный ватник – почему-то на морозе моментально преобразуется здесь во всю ту же жажду крови, расправы и мести в отношении себе подобных. Они вообще могут перестать хотеть крови?

Черт знает что такое.