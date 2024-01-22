Костюм с юбкой станет хитом 2024 года: как создать элегантный выигрышный дуэт

Как известно, мода повторяется, поэтому неудивительно, что самые лучшие тенденции возвращаются. В последние годы можно увидеть, что на подиумах и на улицах все чаще появляются женские костюмы, состоящие из пиджака и юбки. Этот классический дуэт окажется ультрамодным элементом, поэтому его обязательно нужно иметь в гардеробе в 2024 году.

Как носить костюм с юбкой, чтобы создать безупречный стиль

Раньше костюм с юбкой считался исключительно строгой одеждой, которую носили с блузками с накрахмаленными воротниками и туфлями на каблуке. Сегодня можно увидеть более смелые решения – никаких скучных образов с пиджаками с подплечниками и юбками-карандашами.

Сегодня женский костюм из юбки и пиджака полностью переосмыслен и обновлен, что позволяет носить его даже в повседневной жизни. Современные фасоны дают возможность создавать самые разные образы.

Укороченные юбки часто носят с жакетами оверсайз в противовес устаревшим моделям. Также с этом году в тренде юбки до колена с разрезам, которые очень стильно смотрятся с пиджаками большого размера.

Как носить женский костюм с короткой юбкой

Не стоит бояться коротких юбок. Модели с завышенной талией — это простой способ сделать ноги визуально длиннее, и многие знаменитости делают на это ставку.

Этот тренд – нечто среднее между образом школьницы и офисным нарядом, но гораздо более универсальный, чем эти два варианта. Это позволяет носить его разными способами.

Элегантные наряды

Чтобы создать элегантный наряд для особого случая, костюм с юбкой следует комбинировать с туфлями лодочками и изящными топами. Более смелые модницы надевают пиджак на голое тело и завершают образ обувь на шпильке. Выбор наряда зависит только от личного вкуса и дресс-кода мероприятия. Следует добавить красивое короткое колье, серьги и сумочку, а в качестве завершающего штриха крупное кольцо.

Одними из самых красивых, безусловно, являются твидовые костюмы, состоящие из короткой юбки и короткого приталенного жакета. В таком наряде трудно остаться незамеченной. Под жакет можно надеть самую простую футболку.

Как носить женский костюм с длинной юбкой

Чтобы воссоздать наряд в стиле 50-х, следует выбрать юбку длиной до колена, миди или длинную. Получится очень женственный и элегантный наряд, который можно надеть даже на красную дорожку. Этот классический образ, неподвластный времени, – настоящий must-have в гардеробе каждой женщины, символ парижской элегантности. Великолепно смотрится длинная юбка в сочетании с белой рубашкой и бархатным черным жакетом.

Смелое решение

Если классические костюмы и ансамбли кажутся скучноватыми, ничто не мешает выбрать смелый образ, надев костюм оверсайз. Длина юбки может доходить как до колена, так и до пола. Добавить к наряду пару ботинок на каблуке.

Как правильно дополнить аксессуарами женский костюм

Чтобы наряд получился законченным и смотрелся гармонично, необходимо добавить подходящие аксессуары. Сдержанные элегантные украшения великолепно сочетаются с костюмами. Клатчи и небольшие сумочки станут лучшими союзниками, когда дело касается женских костюмов.