Мнение: Где тонко, там и рвется

“Я-русский” певец Шаман выпустил новый клип, про который даже не удастся сказать, что ему его “навязали” какие-нибудь хитрые продюсеры “из недружественных стран”, поскольку слова и музыка – тоже Шамана. Клип называется “Живой” – и, конечно, полное впечатление, что он – извечным для несвободной (всегда) России эзоповым языком посвящен… Навальному. Который, напомню, сейчас отбывает срок в 29 лет лишения свободы в колонии самого строгого режима за Полярным кругом.

“Не прятался ты за спиной

С Победой вернулся домой.

Живой! Живоооой!”

Аллюзии прозрачны. “С Победой вернулся” – Навальный вернулся из Берлина в Москву, как мы помним, рейсом компании “Победа”. Упор на “Живой!” тоже понятен – вернулся после того, как пролежал в коме в результате отравления, между жизнью и смертью. Даже дата выпуска как будто специально приурочена к 17 января (17 января 2021 года Навальный прилетел в Россию).

Но даже если “все совпадения случайны” – все равно сама тема клипа у Шамана какая-то явно “непатриотичная”, поперек всех нынешних российских трендов. Во-первых, в современной России в принципе тема милосердия – при абсолютно господствующем НБС – приглушена по максимуму; и уж тем более – милосердие к узникам. Скорее, это тема для доноса. Как это – сочувствовать посаженному в тюрьму? Власть же не ошибается! Посадили – значит так надо! Кто сочувствует – тот, наверно, сам карбонарий!

Тем не менее Шаман – как может, на языке поп-культуры – попер за флажки. А ведь его – с рук кормили. Продвигали именно как “молодого патриотичного”, готовую замену для “развратно-космополитичного, бездуховного, испорченного влиянием тлетворного Запада” прежнего поколения российской эстрады. Думали, он про Донбасс петь будет.

А он – вона как. Вместо Донбасса – про Навального поёт. Ставит под сомнение решения партии и правительства. Раскачивает лодку.

Рискует Шаман, крепко рискует. Впрочем, мне всегда его было жалко. Парень с голосом, талантливый, на “Голосе” еще в его золотом составе жюри – второе место взял. И – никому нахрен не был нужен (как, впрочем, почти все победители “Голоса” – никто карьеры не сделал). Надо было или так и прозябать в безвестности – или продаваться государству, как единственному источнику бабла и влияния. Ярослав долго, надо сказать, держался, пытался найти “третий путь” наверх – но в РФ другого пути из андерграунда нет. В стране с отсутствием частной инициативы их и не может быть.

Так что Шаман решил, как я понимаю, временно продать душу дьяволу – с надеждой когда-нибудь выкупить обратно. И лично я его за это не осуждаю, хотя план по всему – безнадежный. И очень противный. Пошел к упырям плясать под их дудку. Фу.

Но в нем все ж ощущалось – он в этом царстве мертвых оставался… живой. Вот – рванулся.

Молодец.