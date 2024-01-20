 

Рупор кремлевской пропаганды: Флаг РФ в Богдановке

20.01.2024, 9:40, Разное
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Подтверждающее видео. Флаг РФ в Богдановке (Артемовское направление. недалеко от Часов Яра).
На утро бои в поселке еще продолжались.

Также у ВС РФ есть успехи на восточных окраинах Авдеевки, где неплохо так продвинулись "Ветераны" + продолжается продвижение в частном секторе у очистных сооружений (в дополнение к вчерашней истерике Бутусова на тему того, что Авдеевка рискует повторить ситуацию с Артемовском).

Источник: Colonel Cassad


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