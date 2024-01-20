Российский суд признал ООН экстремистской организацией и запретил её деятельность

Инициативная группа лиц обратилась в Ленинский районный суд Владимира с ходатайством о запрете Организации объединенных наций и всех интернет-ресурсов, связанных с ней.

Суд согласился с доводами истца и запретил не только сайт организации, но и признал экстремистской её символику.

– Все дипломаты, сотрудники диппредставительств и миссий, взаимодействующих с ООН, обязаны немедленно прекратить любую деятельность по обмену информацией и уничтожить всё документы с символикой организации. Сотрудники ООН признаются иностранными агентами, а их деятельность, финансируемая из-за рубежа, направлена на подрыв конституционного строя страны, поэтому подлежит запрету на территории Российской Федерации, – сообщается в пресс-релизе.

СМИ и подведомственные организации с понедельника начнут получать соответствующие требования. Ожидается, что полная очистка российского интернета от упоминания ООН будет выполнена в течение недели.

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