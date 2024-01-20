 

Тариф системы «Платон» увеличат с 1 февраля

20.01.2024, 8:50, Разное
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Минтранс объявил об индексации тарифов для большегрузных автомобилей, движущихся по федеральным трассам в рамках системы “Платон”. Согласно сообщению министерства, с 1 февраля 2024 года тариф увеличится на 21 копейку, достигнув 3,05 рублей за километр.

Индексацию объясняют тем, что именно большегрузные транспортные средства оказывают наибольшее воздействие на дорожное покрытие, которое ремонтируется за счет средств из системы “Платон”. Минтранс уверяет, что воздействие этой индексации на конечную стоимость перевозимых товаров будет минимальным.

Система “Платон” представляет собой механизм сбора средств с большегрузов за проезд по дорогам. По данным Минтранса, в настоящее время в системе зарегистрированы более 820 тысяч грузоперевозчиков и более 1,8 миллиона большегрузных транспортных средств. Собранные деньги направляются в Федеральный дорожный фонд, а затем используются для ремонта и капитального ремонта федеральных автодорог. В результате 2023 года в систему “Платон” поступило 49 миллиардов рублей, что позволило провести ремонт около 1100 километров автодорог в различных регионах России.


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