В Ярославле арестовали группу местных жителей, устроивших полуголую вечеринку у крещенской проруби

Ночью с 18 на 19 января полиция Ярославля пресекла попытку устроить полуголую вечеринку возле крещенской купели и выстроенной рядом с ней часовни.

Все участники мероприятия были доставлены в местное отделение ОВД, где проведут 15 суток.

Участники ярославской голой вечеринки пришли после 9 часов вечера на лёд местной реки, где находилась крещенская прорубь. После этого они принялись снимать с себя верхнюю одежду прямо напротив часовни и окунуться в прорубь, после чего шли в баню и там раздевались уже полностью. Свидетелем этого стали активисты местной ячейки «Отрядов Путина», которые и вызвали полицию.

В настоящее время личности задержанных устанавливают правоохранительные органы. По месту их работы будет сообщено об их участии в полуголой вечеринке и оскорблении чувств верующих.

– В этот святой для всех православных день они, простите, перед церковью раздевались до трусов, – возмущается активистка «Отрядов Путина» Тамара Бурлак. – Там ведь и дети всё видят, и батюшка. Стыд и срам, одним словом. Сначала эти содомиты свои оргии в московских клубах устраивали, а теперь добрались и до наших святынь. Голым вечеринкам – бой!

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