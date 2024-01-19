 

Глава Zecurion Ульянов: смартфон предпочтительнее заряжать ночью

19.01.2024, 10:33, Разное
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Смартфоны лучше всего заряжать ночью, отмечает глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. При этом важно использовать надежное зарядное устройство и исправный кабель.

Ночная зарядка предпочтительнее, чем попытки заряжать смартфон в течение дня и многократно подключать и отключать его из розетки. Эти манипуляции негативно влияют на долговечность аккумулятора и самого устройства, а также делают использование гаджета во время заряда неудобным из-за износа провода.

Ульянов подчеркнул, что современные смартфоны оборудованы контроллерами, предотвращающими перезарядку. Однако, неисправный кабель может стать источником опасности и даже вызвать пожар. Поэтому он настоятельно рекомендует избегать зарядки смартфонов поврежденными аксессуарами.

Александр Руснак, ведущий менеджер продукта RuStore, также выразил мнение по поводу зарядки смартфонов. Он предложил избегать полного разряда батареи и заряжать аккумулятор, когда уровень заряда опустится до 10-20%. Кроме того, Руснак советует не доводить батарею до 100%, а ограничиваться 80-90%.


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