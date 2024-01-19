 

Хакеры стали проводить ковровые атаки на банки в России

19.01.2024, 8:11, Разное
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В начале 2024 года хакеры, нацелившись на российские банки, решили изменить свою тактику атак. Об этом рассказал Даниил Бобрышев, руководитель направления по развитию продуктов для защиты сетевой и IT-инфраструктуры от DDoS-атак компании Servicepipe, в беседе с РИА Новости.

По его словам, эксперты компании обнаружили новый тренд – так называемые “ковровые” кибератаки, при которых злоумышленники одновременно нацеливаются на все ресурсы кредитных организаций.

Специалист также добавил, что хакеры теперь активно ищут самые уязвимые интернет-сервисы банков, такие как программы дистанционного обслуживания или точки входа VPN, и направляют на них основные объемы своих атак.

По его словам, еще год назад хакеры использовали другую стратегию, перебирая поочередно все доступные сервисы в сети банка и нападая на один из них.

Ранее Вадим Уваров, глава департамента информационной безопасности Центрального банка России, заявил, что количество хакерских атак на российские банки в 2023 году снизилось по сравнению с предыдущим годом.


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