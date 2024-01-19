Мнение: О приближении глобального π-ца… Англичанка гадит?

Не все в старой доброй Англии сошли с ума и впали в милитаристский угар. Здравая часть английского истеблишмента смогла продвинуть в премьеры выходца из лондонского сити, этнического индуса Риши Сунака, сместив воинственную Лиз Трасс. Но — тщетно. Шаг за шагом «ястребы» из числа консерваторов отвоевали позиции в текущем кабинете министров.

И теперь торопятся открыть сундук Пандоры, очень верно уловив момент.

#Россия уже растратила часть своего боевого потенциала в тяжёлой и затяжной спецоперации. На его восстановление уйдёт несколько лет, по оценкам экспертов. #Китай ещё не успел нарастить свои военные мощности. По плану председателя КНР Си Цзиньпина это должно произойти года через три-четыре. У Великобритании на ближайшие пару лет появилось «окно возможностей», которым она пользуется.

Великобритании и её союзникам следует готовиться к «глобальной войне» с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться через пять лет. Об этом заявил новый глава Минобороны Соединённого Королевства Грант Шэппс. По его словам, настало время, когда «все демократические страны мира» должны увеличить расходы на оборону перед лицом новых угроз.

«Эпоха “мирных дивидендов” закончилась. Через пять лет мы можем столкнуться с несколькими театрами военных действий с участием России, Китая, Ирана и Северной Кореи», — предупредил Грант Шэппс. Он также отметил, что за годы после окончания холодной войны #Россия стала «воинственным авторитарным государством», а Китай заметно усилился на мировой арене.

Грант Шэппс подчеркнул, что Великобритания уже начала готовиться к глобальной войне. В 2024 году правительство впервые потратит на оборону 50 млрд фунтов стерлингов. Также оно планирует в будущем довести уровень расходов на эти цели до 2,5% ВВП, несмотря на то, что британская #экономика остаётся в плачевном состоянии. И даже Риши Сунак не может вытащить её из этой задницы. Да и ему и не позволяют особо те самые «ястребы», по воле которых заметные средства отвлекаются на подготовку к войне с Россией и Китаем.

Кажется, что 50 млрд фунтов стерлингов — это не очень много. Но это шестая строка в мировом рэнкинге. Военный бюджет Великобритании уступает лишь таким грандам, как #США, Китай, Индия и Россия. Уступает он и Саудовской Аравии, которая охотно играется «в танчики», но реально ни с кем не воюет особо.

Не собирается воевать и Великобритания. Но заявляя о необходимости увеличить военные расходы, она другие страны-члены НАТО ненавязчиво толкает на путь войны. Потому что Китай и Россия также не будут сидеть, сложа руки, глядя на то, как страны, в открытую называющие их своими противниками, наращивают военный потенциал. И понеслась лавина…

Всё это, естественно, лишь усиливает напряжённость в мире. И повышает риск случайного перерастания локального конфликта в глобальный π-ц. В котором Великобритания в силу своего островного положения надеется выиграть и вернуть утраченное в XX веке лидерство.

И пусть весь мир сгорит?

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