Ученые рассказали, чем опасно обезжиренное молоко

Как сообщает издание American Journal of Clinical Nutrition, включение в рацион обезжиренного молока может крайне негативно сказаться на состоянии здоровья, что показали результаты исследования, проведенного американскими экспертами в области питания.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано более 70 тысяч человек, установили, что в обезжиренном молоке, а также йогурте и кефире, пользующимися среди тех, кто борется с лишним весом, высокой степенью популярности, содержится больше сахара, чем в аналогичных продуктах с более высокой степенью жирности.

Кроме того, научный эксперимент показал, что молочные продукты, отличающиеся высоким содержанием жира, повышают уровень сахара в крови, по сравнению с обезжиренными, не столь быстро, учитывая то обстоятельство, что они, в подавляющем большинстве случаев, перевариваются медленнее.