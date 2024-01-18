Выравнивает тон и стимулирует выработку коллагена: польза черники для кожи

Черника богата антиоксидантами и питательными веществами, которые помогают коже выглядеть молодой и здоровой. Регулярное употребление этой ягоды или использование содержащих ее продуктов для ухода за кожей может дать массу преимуществ. Вот несколько основных показателей, свидетельствующих о пользе черники для кожи.

Защищает от вредного воздействия солнца

Антиоксиданты, содержащиеся в чернике, особенно антоцианы, нейтрализуют свободные радикалы, защищая кожу от воздействия солнца. В противном случае могут появиться мелкие морщинки и темные пятнышки. Витамины и минералы, содержащиеся в чернике, также способствуют здоровой регенерации кожи.

Способствует удержанию влаги

Черника на 80% состоит из воды и помогает клеткам кожи оставаться влажными и упругими. Незаменимые жирные кислоты также помогают поддерживать липидный барьер, предотвращающий потерю влаги.

Выравнивает тон кожи

Антиоксиданты противостоят изменению цвета кожи, подавляя выработку избыточного пигмента. Витамины А, группы В, С и Е, содержащиеся в чернике, также способствуют обновлению клеток кожи, придавая ей более свежий вид.

Уменьшает воспаление

Воспаление может повлечь за собой повышенную чувствительность, покраснение, появление прыщей и ускоренное старение. Антоцианы и другие соединения, имеющиеся в составе черники, устраняют воспаления, успокаивая кожу, делая ее гладкой и менее раздражительной.

Нейтрализует свободные радикалы при загрязнении

Ежедневное воздействие загрязняющих веществ приводит к повреждению кожи свободными радикалами, что ускоряет ее старение. Антиоксиданты, содержащиеся в чернике, нейтрализуют эти свободные радикалы, замедляя процесс увядания.

Стимулирует выработку коллагена

Витамин С как одна из составляющих черники стимулирует выработку коллагена, который сохраняет упругость кожи и разглаживает морщины изнутри. Аминокислоты в ягодах также сохраняют коллаген.

Предотвращает разрушение белков кожи

Воздействие окружающей среды в виде прямых солнечных лучей и различных загрязнений разрушает белки в коже, которые поддерживают ее упругость. Антоцианы, присутствующие в чернике, сохраняют такие белки, как коллаген и эластин.

Лечит поврежденную кожу

Воспаление и свободные радикалы нарушают механизмы самовосстановления кожи. Присутствующие в чернике питательные вещества поддерживают естественные процессы заживления, помогая поврежденной коже восстанавливаться.

Средства для сияющей кожи

Среди них эксперты называют следующие:

Ягодные или листовые черничные маски для лица. Выбирайте питательные маски с экстрактами черники. В них большое количество антиоксидантов, что будет способствовать лучшему питанию и восстановлению кожи. Очищающие средства для лица с добавлением черники обеспечивают мягкое и освежающее очищение. Они, обладая антиоксидантными свойствами, способствуют эффективному удалению загрязнений. Увлажняющие средства или кремы с черникой. Выбирайте эти продукты, содержащие экстракты черники, которые помогают увлажнить кожу и обеспечить антиоксидантную защиту. Черничные бальзамы или скрабы для губ помогают лучшему питанию губ и способствуют их бережному отшелушиванию. Кроме того, антиоксиданты, содержащиеся в чернике, способствуют поддержанию здоровья губ в целом. Сыворотки или эссенции для лица с черникой. Такие средства, обогащенные экстрактами черники, могут быть полезны для поддержания здорового цвета лица. Описанные выше антиоксидантные свойства этой замечательной ягоды, помогают защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды.

Меры предосторожности при использовании черники

Как уже было сказано, черника очень полезна для кожи. Однако необходимо при ее применении соблюдать меры предосторожности, которые заключаются в следующем:

Перед непосредственным нанесением черничного сока или маски проведите тест с помощью кожного пластыря, поскольку у некоторых людей ягоды могут вызывать аллергические реакции. Тщательно промойте чернику перед употреблением в пищу или использованием в маске для лица, чтобы удалить остатки веществ после опрыскивания. Постепенно вводите чернику в свой рацион, чтобы проверить чувствительность к этой ягоде, особенно если у вас проблемы с усвоением фруктозы. Избегайте попадания продуктов с черникой в глаза, так как это может вызвать их раздражение. В этом случае промойте глаза водой. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать косметические средства с добавлением черники в высоких дозах или в течение длительного времени. Прекратите использование, если у вас наблюдаются расстройство желудка, сыпь, крапивница или другие негативные реакции.

Как отмечают медики, польза черники для кожи и общего состояния здоровья обычно перевешивает риски при употреблении умеренных количеств цельной ягоды внутрь или при наружном применении. Но нужно иметь в виду, что некоторым людям с теми или иными особенностями организма она может навредить.