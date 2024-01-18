Скандалы: Второй акт

Как миллиардер Дмитрий Рыболовлев борется за прозрачность на рынке элитного искусства

Мошенники орудуют в мире продаж элитного искусства, цены искусственно завышаются! Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, владелец футбольного клуба «Монако» и дорогой коллекции картин великих художников, обвиняет «Сотбис» в преступном сговоре с нечистым на руку швейцарским арт-дилером и требует многомиллионной компенсации. Юристы говорят: шансы выиграть у него есть.

Продавцы и покупатели

Аукционный дом «Сотбис» (Sotheby’s) основан в Лондоне в 1744 году. В настоящее время «Сотбис» вместе с английским же домом «Кристис» (Christie’s) занимают около 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства. Суммы продаж аукционных домов в последние годы устойчиво растут. Масштабы торгов 2022 года стали впечатляющими — для «Sotheby’s» эта сумма составила $7,4 млрд. Рекордным продажам позапрошлого года, по словам исполнительного директора Christie’s Гийома Черутти, способствовала продажа обширной коллекции картин и скульптур покойного соучредителя Microsoft Пола Аллена, которая привлекла рекордные $1,5 млрд: «Несмотря на непростую экономическую ситуацию, обеспеченные люди продолжали тратить средства, и полученные результаты свидетельствуют о гибкости рынка произведений искусства».

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев заработал свое состояние на «Уралкалии», крупнейшем в России производителе калийных удобрений, в эпоху приватизации 1990-х годов. По оценке Forbes, он потратил около $1 млрд на недвижимость в Европе, включая греческий остров Скорпиос и пентхаус La Belle Epoque в Монако стоимостью $400 млн. После ожесточенного многолетнего бракоразводного процесса Рыболовлеву пришлось выплатить бывшей жене $605 млн В рейтинге российских миллиардеров 2023 года он занимает 26-е место с состоянием $6,4 мдрд. Владеет футбольным клубом «Монако», там же и живет. Дмитрий Рыболовлев любитель произведений искусства. Говорят, он вложил в коллекцию около $2 млрд, в его собрание вошли работы Пикассо, Родена, Модильяни, Матисса, Ротко и Гогена.

Кум до кумы

Истории экспонатов этой коллекции и составляют большинство сюжетов последнего времени в СМИ, связанных с Рыболовлевым. Первое скандальное судебное дело длилось почти девять лет. Оно касалось Рыболовлева и его арт-дилера Ива Бувье, точнее сказать Тани Раппо, которая одновременно являясь крестной матерью одной из дочерей четы Рыболовлевых и подругой господина Бувье, их и познакомила в начале 2000-х.

В январе 2015 года господин Рыболовлев подал в Монако иск о мошенничестве против господина Бувье. Спор возник из-за стоимости приобретенных для российского бизнесмена картин. Он обвинил Ива Бувье в том, что тот получил невероятную прибыль от их продажи. Свою куму господин Рыболовлев обвинил в посредничестве в преступлении. И арт-дилер, и Раппо были помещены под стражу.

Через два года, в феврале 2017-го, адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда явилась в органы общественной безопасности Монако и принесла десятиминутную запись, которую представила доказательством сговора Тани Раппо и Ива Бувье. Запись была сделана во время частного ужина в доме Дмитрия Рыболовлева в Монако 23 февраля 2015 года. Так возникло обвинение российского бизнесмена и его адвоката в посягательстве на частную жизнь. Но прошло еще несколько лет, пока к концу 2023 года судьи постановили, что состав преступления отсутствует, и закрыли дело в отношении миллиардера. «Дмитрий Рыболовлев заявлял о своей невиновности со дня предъявления ему обвинений. Не было никаких фактов, позволяющих привлечь его к ответственности. Он окончательно оправдан», – констатировали его адвокаты Тома Жаккарди и Мартен Рейно. Решение вступило в законную силу 22 ноября, по окончании периода апелляции.

За правду в искусстве

Но этим конфликты вокруг коллекции Дмитрия Рыбололева не исчерпаны. Рыболовлев пошел в суд в Нью-Йорке, там он потребовал от «Сотбис» компенсацию – почти $400 млн, обвинив представителей аукционного дома в том, что те помогли его бывшему арт-дилеру завысить цену на сотни миллионов долларов за 15 произведений искусства мирового уровня. Эпизоды мошенничества, по его мнению, связаны с картиной «Спаситель мира» Леонардо да Винчи (Рыболовлев приобрел ее в 2013 году за $127,5 млн, и продал в 2017 году за рекордные $450,3 млн), и работами Густава Климта, Рене Магритта и Амедео Модильяни. Американский суд отклонил претензии в отношении стоимости работ Пабло Пикассо, Огюста Родена, Анри де Тулуз-Лотрека и других. Однако, как рассказал в марте прошлого года адвокат Рыболовлева Дэн Корнштейн, «судья окружного суда Южного округа Нью-Йорка Джесси Фурман внимательно изучил обстоятельства дела и согласился со многими аргументами нашей стороны. Несмотря на то что не все сделки с участием Sotheby’s будут рассмотрены судом по существу, наши требования по оставшимся сделкам составляют свыше $200 млн. Они касаются очень серьезных эпизодов дела, и мы с нетерпением ждем разбирательства присяжных».

На днях Рыболовлев выступил в судебном иске против знаменитого аукционного дома, остановившись на компенсации $232,5 млн. Он рассказал присяжным об отношениях между арт-дилерами, брокерами и покупателями. Истец заявил нью-йоркскому жюри, что он всего лишь новичок в загадочном мире продаж элитного искусства и ожидает, что аукционный дом Sotheby’s защитит клиентов от тех, кого он считает мошенниками в сфере торговли произведениями искусства: «Таким клиентам как я, имеющим опыт в бизнесе, трудно понять, что происходит на самом деле. Это вопрос не только денег, важно, чтобы арт-рынок был более прозрачным».

Юристы осторожно комментируют: в целом шансы на победу у Дмитрия Рыболовлева есть. Подобные крупные конфликты на арт-рынке в принципе обычно заканчиваются закрытыми мировыми соглашениями.

Валерия Тихонович

Оригинал материала: “Версия”