Болельщики из Рыбинска отпраздновали выход ярославского «Локомотива» в плей-офф КХЛ

Недавно завершилась захватывающая встреча в КХЛ между «Локомотивом» и «Нефтехимиком». Матч завершился победой ярославского клуба со счетом 4:2. Легальные букмекерские конторы считали ярославцев фаворитами этой игры и предлагали хорошие коэффициенты на успех «железнодорожников». Подробнее про коэффициенты и букмекеров можно почитать на портале Бетонмобайл. Редакция портала делает подробные обзоры, например, на БК 1win , и публикуют актуальные промокоды.

Что же до матча между «Локомотивом» и «Нефтехимиком», то на 27-й минуте первую шайбу в ворота соперника успешно забросил Максим Березкин. Ярослав Лихачев добавил дубль на 30-й и 48-й минутах игры, а Артур Каюмов увековечил успех на 59-й минуте, забив четвертую шайбу. За «Нефтехимик» ответил Никита Буруянов, забив гол на 36-й минуте, но Дмитрий Соколов на 56-й минуте дополнил картины, забросив вторую шайбу.

Интересно, что «Локомотив» из Ярославля стал первым клубом, обеспечившим себе путевку в плей-офф КХЛ в сезоне-2023/2024. Это произошло после победы «Спартака» над «Витязем» со счётом 2:1. Отметим, что «Локомотив» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка и опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям. В предыдущем сезоне «железнодорожники» дошли до второго раунда плей-офф, где уступили ЦСКА в семиматчевой серии.

Тем временем, для защитника ярославской команды Рушана Рафикова эта встреча стала юбилейной 500-й в КХЛ. 28-летний Рафиков занимает 86-е место по числу проведенных матчей в лиге. На его счету 159 (45+114) очков, что является 43-м результатом в истории. Кроме того, Рафиков стал лидером по числу проведенных матчей среди защитников за «Локомотив» в КХЛ, обойдя Стаффана Кронвалля, и достиг 425 игр.

Интересно, что посещаемость текущего сезона КХЛ превзошла исторический рекорд лиги. На 10 января, число зрителей на Фонбет чемпионате КХЛ достигло шесть тысяч пятьсот сорок семь человек.

Кстати, за первую неделю января две тысячи двадцать четвертого года она увеличилась на почти сто человек. В среднем, матчи, прошедшие в выходные дни этого месяца, привлекли аудиторию в восемь тысяч сто сорок восемь зрителей при заполняемости арен в девяносто процентов.

Тем временем, если бы сезон завершился прямо сейчас, в КХЛ был бы установлен новый рекорд посещаемости. Сейчас этот показатель на пятьдесят пять зрителей опережает предыдущий рекорд.

Ранее лучшая аудитория была зафиксирована в сезоне две тысячи девятнадцать-двадцатого года – шесть тысяч четыреста девяносто два зрителя в среднем на матче. Тогда в КХЛ выступали европейские команды – «Йокерит» и «Динамо» Рига. В предыдущем сезоне средняя посещаемость КХЛ – пять тысяч четыреста тридцать один зритель.

Кстати, лучшим вратарем декабря в КХЛ признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший пять побед в шести матчах месяца. По воротам Исаева было нанесено сто шестьдесят два броска (двадцать семь в среднем за игру), из которых он отразил девяносто пять процентов шайб. Коэффициент надежности составил один запятая тридцать три. В матче с московским «Динамо» Исаев сыграл на «ноль».