 

По итогам 2023 года рост ВВП России достиг 3,5 процентов

18.01.2024, 9:52, Разное
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По итогам 2023 года рост ВВП РФ достиг рекордных 3,5%. Эти данные были представлены главой Минэкономики Максимом Решетниковым на совещании у президента 17 января. Основной драйвер этой динамики – внутренний спрос, включая потребительский и инвестиционный.

С учетом определенных уточнений, Минэкономики считает, что рост может даже достичь 4%, а в ближайшие годы будет превышать 2%. Однако эксперты выразили сомнения, учитывая исторические тренды и текущие экономические проблемы. Среди этих проблем – инфляция на уровне 7,4%, дефицит кадров, высокие процентные ставки и перспективы инвестиций.

Итоговые результаты по отраслям будут определены позднее, но уже есть данные о жилищном строительстве: ввод жилья составил 110,1 млн кв. м за год, установив новый рекорд. Однако, ожидается, что этот показатель не сильно изменится после уточнений.

В ходе совещания с правительством, президент Владимир Путин подчеркнул, что при более подробном анализе, рост ВВП может оказаться даже выше, чем сейчас оценивается в 3,5%. Глава Минэкономики также уточнил, что итоговая цифра будет определена Росстатом в конце года, учитывая масштаб уточнений, сравнимый с предыдущими годами.

Основываясь на анализе эксперта из Bloomberg Economics, рост в 4% в 2023 году кажется маловероятным. Экономист отмечает, что пересмотры роста ВВП в прошлые два десятилетия были асимметричными, с более частой переоценкой вверх кварталов со спадом активности. Следовательно, рост, скорее всего, оказался выше 3%, но ниже 4%, даже с учетом дооценок.


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