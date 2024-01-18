 

Отменено распоряжение Чубайса 1994 года о написании названий «Советский Союз» и «СССР» с маленькой буквы

18.01.2024, 9:33, Разное
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Государственная дума приняла решение признать недействительным распоряжение заместителя председателя правительства России Анатолия Чубайса «О написании названий государств, преемником которых является Российская Федерации» от 17 августа 1994 года.

Согласно документу, названия Советский Союз и СССР следовало писать с маленькой буквы, а Российская Империя и Российская Республика – исключительно с большой.

– Этим распоряжением Чубайс хотел как бы вычеркнуть советский период из отечественной истории, продемонстрировав некую ущербность Советского Союза. Отрадно, что сегодня нам удалось очистить наше законодательство от наследия лихих 1990-х, – объявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

В ближайшее время в Госдуме будет создана комиссия по рассмотрению других распоряжений Чубайса и его соратников, посвящённых «преуменьшению достижений СССР». По оценкам экспертов, всего депутатам предстоит рассмотреть не менее тысячи документов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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