Мнение: О законном грабеже… Почему весь мир теперь против Запада?

Вернёмся на минутку к большой экономике. Вот интересное из Давоса, которое показывает, почему современный мир буквально разламывается на блоки и глобальный Юг всё чаще выступает против коллективного Запада. И почему рост международных конфликтов был неизбежен.

Спойлер: #Путин не виноват.

Крупнейшие мировые компании управляют ростом цен, увеличивая маржу прибыли в условиях растущей потребительской инфляции. Их средняя наценка за пять лет до 2022 года выросла до 50%, превысив 25%-й показатель самых маленьких компаний по рыночной капитализации. Таковы данные исследования, проведённого Проектом сбалансированной экономики, LobbyControl и Центром исследований транснациональных корпораций.

▪️ Средняя наценка 20 крупнейших компаний мира составляла около 44% в 1995 году. Согласно принятой методологии, наценка компании определяется как разница между ценой, взимаемой с потребителей, и затратами на производство товара или услуги. В отчёте подчёркивается, что 14 из 20 компаний, признанных обладающими «монопольной» ценовой властью, являются партнёрами Всемирного экономического форума. То есть, представляют Запад. Среди включённых в результаты исследования — Apple, Amazon, Google, Meta, JP Morgan, ExxonMobil и др. «Эти фирмы могут устанавливать отпускные #цены на рынках, на которых они доминируют, и они значительно выше, чем у нижних 50% компаний. Западные правительства позволяли этим монополиям расти почти беспрепятственно на протяжении десятилетий», — заявил директор проекта «Сбалансированная экономика».

▪️ Анализ показывает, что наценки для самых мелких компаний оставались в целом стабильными с 1995 года. И это свидетельствует о том, что малые компании не имеют возможности устанавливать цены в своих секторах по сравнению с крупнейшими игроками.

При этом «малыши» — как раз из развивающихся стран в основном. То есть, для них такой ценовой диспаритет — продолжение западной колониальной политики иными средствами. Раньше грабили колонии напрямую, вывозя из них всё ценное. Теперь выкачивают ресурсы через монопольную власть над рынком со стороны западных гигантов. Причём всё под разговоры о «свободном рынке» и «честной конкуренции».

То есть, глобальный Юг ненавидит коллективный Запад, в общем-то, поделом. Хотя и не рискует пока ввязываться в открытое противостояние.

Но ведь любое «пока» рано или поздно закончится?

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