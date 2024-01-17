Скандалы: От посторонних глаз

Центробанки мира скрыли почти триллион долларов в структуре резервов

Центробанки зарубежных стран в III квартале 2023 года увеличили международные резервы со скрытой валютной структурой почти до триллиона долларов. Доля активов, которые ЦБ предпочли не афишировать, в общем объеме международных резервов возросла почти до 8%. На настроения регуляторов во многом повлияли геополитические потрясения, санкции против России и заморозка Западом почти половины международных резервов страны. Подробнее — в материале «Известий».

Лишнего не раскрывать

Центробанки зарубежных стран в III квартале 2023 года сократили международные валютные активы на более чем $160 млрд, одновременно нарастив резервы со скрытой валютной структурой до $920 млрд. Это максимальное значение со II квартала 2018 года.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), объем резервов, валютная структура которых не раскрывается, выросла на 3,7%. Как отмечает фонд, доля резервов со скрытой валютной структурой начала расти еще в IV квартале 2021 года, составив 6,73%, к концу 2022-го возросла до 7,35%, а нынешнее значение — 7,73%.

Как пояснили «Известиям» аналитики, регуляторы могут придерживаться этой стратегии по разным причинам.

Это может быть обусловлено стратегическими соображениями по управлению валютными резервами и минимизации рисков на финансовых рынках. Кроме того, скрытая структура резервов может быть использована в целях конфиденциальности и защиты информации о долгосрочных инвестиционных стратегиях, особенно в условиях геополитических и финансовых нестабильностей, предполагает политтехнолог Илья Марголин.

— Закрытость структуры ЗВР во многих странах связана с тем, что, по мнению властей соответствующей страны, регулярное раскрытие информации о структуре международных резервов центрального банка могло бы угрожать национальной безопасности, — добавляет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«Российский кейс»

Осторожность регуляторов — также следствие санкций, введенных против российской финансовой системы. В частности, реакция на беспрецедентный шаг Запада по заморозке почти половины международных резервов России в объеме около $300 млрд.

— Угроза приватизации российских активов, замороженных в европейских экономиках, создает прецедент угрозы безопасности государственной собственности не только для нашей страны, но и для любого государства, зависящего от внешних отношений, — отмечает Олег Воробьев, член генерального совета «Деловой России».

Тем не менее периодически центральные банки ряда стран такую информацию всё же публикуют, хотя с большим временным лагом. Именно поэтому эти данные могут анализировать МВФ и другие глобальные финансовые институты, добавляет Наталья Мильчакова.

Нерезервные валюты

В целом международные резервы центробанков в июле–сентябре прошлого года сократились на 1,3%, до $11,9 трлн с $12,06 трлн. Это стало первым сокращением с III квартала 2022 года.

Существенно в III квартале прошлого года сократился объем резервов в китайских юанях — на 4,7%, до $260,1 млрд, и в швейцарских франках — на 4,5%, до $20,3 млрд. Объем резервов в долларах сократился на 0,26 процентного пункта, до 59,17%, продолжила уменьшаться и доля евро — на 0,17 процентного пункта, до 19,58%.

— Торговые операции с долларом сокращаются уже несколько лет, на что обратили внимание исследователи циклов в глобальной экономике банка JP Morgan. Исследование показало, что гегемония доллара США находится под вопросом из-за геополитических и геостратегических сдвигов, включая продолжающийся российско-украинский кризис. Хотя доллар сохранил свое доминирование в трансакционных операциях, в валютных резервах происходит устойчивая дедолларизация, — замечает Игорь Горбунов, финансовый эксперт.

Сильнее всего как в абсолютном, так и в долевом выражении выросли международные активы в нерезервных валютах: их объем подскочил сразу на 5,7% — до максимальных за всё время $426,6 млрд, а доля подросла на 0,27 процентного пункта — до 3,89%.

Этот тренд — опять же следствие развития расчетов в национальных валютах, пример чего остальным показала Россия. Многообразие валют дает экономикам государства больше возможностей, чем исключительно те, что привязаны к американской и европейской финансовым системам.

— Разнообразие валютных резервов стало важным аспектом управления рисками. Рост влияния различных валют, таких как китайский юань и других региональных валют, снижает зависимость от доллара и евро в качестве основных резервных валют. Мировые ЦБ явно стремятся разнообразить и обезопасить свои портфели в условиях глобальной неопределенности и изменяющихся макроэкономических тенденций, — отмечает Илья Марголин.

Международные резервы РФ на 1 января 2024 года составили $598,592 млрд. На валютные резервы в структуре международных резервов РФ приходится $442,473 млрд, а на монетарное золото — $155,858 млрд. Банк России в 2022 году приостанавливал публикацию данных о резервах. Затем регулятор возобновил эти публикации, но начал раскрывать лишь общий показатель, без разбивки по составляющим золотовалютных резервов.

Оксана Белкина

Оригинал материала: “Известия”