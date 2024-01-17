 

Эксперт Шуров нашел способ обнаружить скрытую камеру при помощи смартфона

17.01.2024, 12:40, Разное
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Преподаватель кафедры “Защита информации” РТУ МИРЭА Василий Шутов предоставил методы обнаружения скрытых камер в помещениях. По информации агентства “Прайм”, эксперт советует использовать фонарик смартфона, чтобы осветить темное помещение. Объектив любой камеры начнет бликовать при свете фонаря, что делает скрытую камеру видимой.

Шутов также упомянул, что более технологичным методом является использование специальных программ, способных обнаруживать источники Wi-Fi-сигнала. Они могут выявлять передачу видео с камеры через беспроводную сеть на серверы хранения.

Кроме того, существуют мобильные приложения, предназначенные для поиска шпионских устройств на профессиональном уровне.

Ранее Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований в компании T.Hunter, утверждал, что практически любой смартфон может быть использован для проверки гостиничных номеров и переговорных комнат на наличие скрытых камер и жучков.


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