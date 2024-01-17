Первая партия плохих литераторов отправлена на урановые рудники

Приказ по делам батраков продолжает успешно исполнять поручение императора по принудительному привлечению представителей ветреной интеллигенции к общественно полезному труду.

По итогам заседания литературного совета, возглавляемого бояриным Беловым, 30 бумагомарателей, чьи вирши, прозаические опусы и прочие декадентские экзерсисы были признаны недостойными высокого звания литератора, отправились на урановые рудники Забайкальской губернии.

Императорской милостью всем отщепенцам были выданы ватники, спецодежда, а до места почётного труда они добирались на новейших вагонах Столыпинского завода.

«Каждому нашему пииту выдано лучшее отечественное кайло, так поди послужат на пользу общества, всё лучше, чем бумагомаранием заниматься», – пояснил мастер участка, старший холоп Тимофеев.

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