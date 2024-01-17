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Рыбинск примет соревнования по биатлону

17.01.2024, 12:12, Новости
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С 18 до 21 января 2024 года в Лыжно-биатлонном центре «Демино» пройдут Всероссийские соревнования и первенство России по биатлону среди юниоров.

В соревнованиях примут участие молодые спортсмены из 25 регионов: более 100 юниоров и 70 юниорок. В стартовой программе – спринт, суперспринт и масс-старт. Вход на трибуны для зрителей и болельщиков свободный.

Соревновательные дни 18, 20 и 21 января.

— Первенство России для юниоров – отбор в сборную страны. Поэтому борьба будет очень серьезной. В 2021 году в каждой из гонок первенства в Демино в тройке лидеров был Александр Корнев, представлявший Удмуртию. Сейчас он выступает в составе сборной России по биатлону, стал чемпионом России в большом масс-старте в Чайковском, — рассказал Олег Кондратенко, директор департамента по физической культуре и спорту.

18 января
11:00 – спринт 10 км – юниоры
13:30 -спринт 7,5 км – юниорки

20 января
10:40 – суперспринт юниоры квалификация
12:10 – суперспринт юниорки квалификация
13:30 – суперспринт юниоры финал
14:40 – суперспринт юниорки финал

21 января
11:00 – масс-старт большой 12 км – юниоры
13:30 – масс-старт большой 9 км – юниорки




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