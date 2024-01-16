Мнение: Русские турбины высокой мощности, жульничество в Тойоте и приглашение в бизнес

1. Неверная Германия обещает в очередной раз воевать с Россией, поэтому самое время импортозамещать всё немецкое. Россия в предыдущие десятилетия была зависима от импорта немецких технологий, станков и промышленного оборудования. Однако импортозамещение в России охватывает и сферу сложных, высокотехнологичных продуктов (ссылка):



…произошло важное событие, которое доказывает — мы можем всё, если захотим. Помните историю с немецкими турбинами Siemens, поставку которых нам запретили санкциями? Тогда в нашей стране не производили никаких турбин высокой мощности. А теперь таких уже две!

К турбине производство рыбинского «ОДК-Сатурн», ГТД-110М теперь добавилась еще более мощная машина ГТЭ-170 производства «Силовые машины».

«Силовые машины» завершили изготовление первой серийной газовой турбины большой мощности ГТЭ-170 в комплекте с генератором и котлом-утилизатором. Оборудование было заказано для Нижнекамской ТЭЦ.

Общий объем инвестиций «Силовых машин» в проект составляет 25 млрд рублей. Турбина состоит более чем из 10 тыс. деталей. В проекте задействованы три производственные площадки Ленинградского Металлического завода.

Но и это еще не всё, параллельно «Силовые машины» работают над созданием газовой турбиной типа ГТЭ-65. И тогда наша страна получит широкую линейку газовых турбин от выпускающихся сейчас машин мощностью 2-32 МВт, до установок средней мощности 65 и далее 110 и 170 Мвт, что закроет потребности России в таких изделиях практически полностью.

2. Некоторые будут говорить про западное качество, которого якобы невозможно достичь, не поцеловав карающий сапог США, однако западное качество — это во многом миф. К примеру, дочерняя компания Тойоты вынуждена была недавно приостановить работу своих автозаводов, так как её поймали за руку на подделке краш-тестов и тому подобных нарушениях (ссылка).

Автомобили под маркой «Тойота» скандал тоже затронул — как минимум 22 модели отправлялись покупателям без прохождения честных испытаний.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, на что стоит обратить внимание, если вас пригласили в бизнес. Цитирую из начала поста (ссылка):



…Старая бухгалтерская примета гласит, что привязываться к круглым датам — плохая идея, что начинать «новую жизнь» лучше сразу, не оттягивая до начала года или начала квартала. Однако многие всё же захотят перемен именно сейчас, и некоторые, полагаю, примут приглашение друзей или знакомых войти в чей-то бизнес на правах компаньона.



Сама по себе практика вполне здоровая — как мы знаем из приключенческих романов, новое дело начинать веселее в хорошей компании. Тем не менее, те же романы справедливо предостерегают нас от компаньонов вероломных, трусливых или, самое худшее, бестолковых. Вот несколько моих хаотичных наблюдений, которые, возможно, помогут кому-нибудь сделать выбор, о котором им не придётся позже жалеть.



A). Если вас приглашают в бизнес, значит будущим компаньонам от вас что-то нужно. Мнительные люди сразу думают, что цель приглашения — оформить на новичка какие-нибудь документы, а потом заставить отвечать перед законом за чужие грехи. Действительно, такое бывает, хоть и значительно реже, чем кажется любителям криминальных новостей.



К примеру, жулик может попросить «компаньона» оформить юрлицо полностью на себя, потом выдать ему своего бухгалтера, и некоторое время работать, не платя налоги, но забирая себе весь доход наличными. Когда всё вскроется, жулик скажет, что вообще не имеет отношения к предприятию, а его жертва останется должна Налоговой огромную сумму и будет пытаться хотя бы не сесть в тюрьму.



Существуют и другие криминальные схемы подобного рода. Отсюда мораль — если вы совладелец предприятия, бухгалтерию вам стоит или вести, или хотя бы контролировать лично. Также вам следует насторожиться, если вам предлагают оформить все бумаги на себя — то есть получить не долю в 33% или в 50% от ООО, а все 100%…