 

Минимализм – девиз 2024 года, а простые ногти – главный тренд: особенности маникюра

16.01.2024, 14:17, Разное
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От одежды до косметики и аксессуаров для дома – в этом году огромной популярностью пользуется стиль минимализм. Это также касается и маникюра. В 2024 году в моде простые ногти с блестящим верхним покрытием. Они выглядят утонченно и при этом очень привлекательно. Этот новый тренд 2024 года покоряет все маникюрные салоны, ведь ненавязчивый маникюр излучает женственность и утонченную роскошь. Вот несколько модных и стильных решений для нейл-арта.

“Мыльные” ногти

Это самый настоящий тренд 2024 года. Выглядит такой маникюр шикарно и стильно. Для его выполнения изначально ногти тщательно подготавливаются с базовым покрытием, а затем подрезаются, подпиливаются и полируются для достижения требуемого результата.

Что касается цвета покрытия, то это может быть молочный нюдовый или же прозрачный розовый оттенок.

В любом случае получается красивая блестящая поверхность ногтевой пластины, создающая впечатление, что вы только что вышли из пенной ванны.

Особенности маникюра

Утонченный стиль простого “мыльного” нейл-арта достигается благодаря ультрагладкому покрытию. Кроме того, не требуется обрезка кутикулы.

Чтобы поддерживать красивый маникюр на протяжении длительного времени, требуется постоянный грамотный уход за ногтевой пластиной, кутикулой и кожей рук. Для получения желаемого результата можно проводить пилинг для рук, а также наносить увлажняющее средство для глубокого ухода.

Оригинальный и стильный маникюр

“Мыльные” ногти не только подходят всем, но такой маникюр хорош тем, что его можно сделать независимо от формы, длины ногтевой пластины и оттенка кожных покровов.

Можно комбинировать простой дизайн ногтей с французским маникюром или красивым дизайном ногтевой пластины. Для этого нужно использовать простой розовый или же телесный цвет лака в качестве основы, а затем добавить элементы декора, которые будут не слишком сложными и замысловатыми.

Чтобы сделать красивый маникюр, нужно выбрать в качестве основного покрытия слегка розовый или же нюдовый оттенок, который почти что соответствует естественном цвету ногтей.

Можно нанести один слой покрытия для придания красивого блеска и сияния или же два слоя, чтобы получить более насыщенное молочное покрытие. Красиво и мило будет смотреться декор из небольших блестящих камешков.

Можно выбрать как мягкий розовый, так и нежный персиковый оттенок, который в этом году пользуется огромной популярностью.

Прозрачные “румяные” ногти

Небольшая прозрачность и нежный мягкий цвет ногтевой пластины выглядят просто потрясающе и очень стильно. В отличие от слишком броских узоров и ярких цветов, такой маникюр ориентирован на простую изысканность.

На ногтевую пластину наносится прозрачный нежно-розовый лак, который помогает придать красивый естественный блеск. Этот оттенок выглядит очень красиво и элегантно, а также придает ногтевой пластине просто роскошный вид.

Минималистичный простой маникюр отлично подходит для совершенно любого случая и никогда не выходит из моды. При этом ногти выглядят максимально естественно.


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