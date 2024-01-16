 

Минтруд: более 40 выплат и компенсаций проиндексируют на 7,4% с 1 февраля

16.01.2024, 14:10, Разное
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Более 40 видов выплат, пособий и компенсаций в РФ будут проиндексированы на 7,4% с 1 февраля 2024 года, согласно информации Минтруда, касающейся более чем 20 миллионов граждан, получающих государственную поддержку. Среди затронутых выплат будут материнский капитал, одноразовое пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам и страховые выплаты.

Глава Минтруда, Антон Котяков, уточнил, что коэффициент индексации устанавливается каждый год с 1 февраля на основе индекса потребительских цен за предыдущий год.

С 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ был повышен на 18,5%, достигнув 19 242 рубля. Правительство сообщило, что этот шаг приведет к увеличению заработной платы для 4,8 миллиона человек.

Также с 1 января страховые пенсии неработающих граждан увеличились на 7,5%.


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