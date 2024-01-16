 

Выросло число предпринимателей в России в 2024 году

16.01.2024, 14:10, Разное
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Пресс-служба Минэкономики сообщила, что количество предпринимателей в РФ достигло 6,5 миллионов человек, что является самым высоким показателем с 2016 года. На январь 2024 года зарегистрировано 6,35 миллиона индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, что на 7% превышает предпандемийный уровень.

В сообщении пресс-службы Минэкономики отмечается, что российские предприниматели успешно справились с последствиями пандемии COVID-19 и санкций, благодаря государственной поддержке и национальным проектам.

Борис Титов, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, выразил обеспокоенность тем, что 37% предпринимателей заняты в сфере торговли, считая, что такая структура малого и среднего предпринимательства не соответствует заявленному уровню экономического развития страны.


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