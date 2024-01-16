 

Названы прогнозы и меры поддержки рубля в 2024 году

16.01.2024, 14:10, Разное
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Рубль укрепляется на протяжении последних пяти дней, но эта стабильность может скоро измениться. Ранее доллар опустился до 87 рублей, что стало минимумом за два месяца, а евро снизилось еще быстрее, упав до 96 рублей. Этот спад произошел после поступления на рынок значительных объемов юаней из Фонда национального благосостояния. Согласно нынешней формуле, Центральный банк РФ должен продавать валюту на сумму более 16 миллиардов рублей в день. Эти сделки будут продолжаться по меньшей мере до февраля.

Главный аналитик Совкомбанка, Михаил Васильев, утверждает, что у рубля еще есть потенциал для укрепления. Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, экспортеры вернулись к продажам валюты, что поддерживает высокое предложение. Во-вторых, спрос на валюту обычно снижается в начале года из-за снижения закупок импортных товаров и меньшего числа зарубежных поездок в январе. Наконец, выплаты по внешнему долгу также уменьшаются, и бюджетные расходы в начале года тоже невелики.

Третий фактор заключается в том, что с 15 по 31 января Минфин и Банк РФ увеличат продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций. Если на прошлой неделе продажи китайской валюты составляли приблизительно 1 миллиард рублей в день, то теперь эта сумма увеличилась в 16-17 раз, что приближается к 13% среднего дневного оборота. Это значительные объемы.

На ближайший месяц мы ориентируемся на следующие курсы обмена: доллар – 85 рублей, евро – 93 рубля, юань – 11,8 рубля. Однако, возможно, рубль не остановится на этом укреплении и продолжит двигаться в диапазоне от 80 до 83 рублей, если не произойдет каких-либо послаблений в условиях обязательной продажи валютной выручки.

Указ о обязательной продаже валютной выручки действует до 30 апреля, и Минфин не планирует его продлевать, по крайней мере, на данный момент. Объемы продаваемой валюты со стороны Центробанка сократятся уже в феврале, по оценкам экспертов. Вместо 16 миллиардов рублей в день, регулятор будет тратить всего 6 миллиардов рублей.

Также рубль поддерживают высокие процентные ставки, но ожидается, что они начнут снижаться во втором квартале. В конечном итоге тренд рубля может быстро измениться, особенно если цены на нефть будут поддерживать дальнейшее сокращение добычи, что потребует еще более высоких цен на нефть для поддержания текущих уровней валютной выручки. Этот риск не является ничем фантастическим.

В долгосрочной перспективе, возможно, рубль ослабнет во второй половине 2024 года. Рынки весьма цикличны, и хотя сейчас наблюдается хорошая конъюнктура цен на нефть, это может не продолжаться бесконечно.


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